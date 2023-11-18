18 ноября состоялся матч 9-го тура отборочного этапа Евро-2024 в группе D между сборными Армении и Уэльса. Игра завершилась со счетом 1:1.

По словам наставника Армении Александра Петракова, автор автогола Наир Тикизян сравнил забитый им мяч в свои ворота с автоголом Андрея Ярмоленко за сборную Украины.

Евро-2024. Квалификация. 18 ноября

Группа D. 9-й тур

Армения – Уэльс – 1:1

Голы: Селларраян 5 – Тикнизян 45+2 (автогол)

Видео голов и обзор матча: