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Евро
Армения
18.11.2023 16:00 – FT 1 : 1
Уэльс
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Чемпионат Европы
18 ноября 2023, 20:49 |
347
0

Армения – Уэльс – 1:1. Автогол в стиле Ярмоленко. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 9-го тура отборочного этапа Евро-2024 в группе D

18 ноября 2023, 20:49 |
347
0
Армения – Уэльс – 1:1. Автогол в стиле Ярмоленко. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

18 ноября состоялся матч 9-го тура отборочного этапа Евро-2024 в группе D между сборными Армении и Уэльса. Игра завершилась со счетом 1:1.

По словам наставника Армении Александра Петракова, автор автогола Наир Тикизян сравнил забитый им мяч в свои ворота с автоголом Андрея Ярмоленко за сборную Украины.

Евро-2024. Квалификация. 18 ноября

Группа D. 9-й тур

Армения – Уэльс – 1:1

Голы: Селларраян 5 – Тикнизян 45+2 (автогол)

Видео голов и обзор матча:

События матча

45’ +2
ГОЛ ! Автогол забил Наир Тикнизян (Армения).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Селараян (Армения).
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Наир Тикнизян автогол видео голов и обзор Андрей Ярмоленко сборная Армении по футболу сборная Уэльса по футболу Евро-2024
Источник Sport.ua
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