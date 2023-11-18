Чемпионат Европы18 ноября 2023, 20:49 |
347
0
Армения – Уэльс – 1:1. Автогол в стиле Ярмоленко. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 9-го тура отборочного этапа Евро-2024 в группе D
18 ноября 2023, 20:49 |
347
0
18 ноября состоялся матч 9-го тура отборочного этапа Евро-2024 в группе D между сборными Армении и Уэльса. Игра завершилась со счетом 1:1.
По словам наставника Армении Александра Петракова, автор автогола Наир Тикизян сравнил забитый им мяч в свои ворота с автоголом Андрея Ярмоленко за сборную Украины.
Евро-2024. Квалификация. 18 ноября
Группа D. 9-й тур
Армения – Уэльс – 1:1
Голы: Селларраян 5 – Тикнизян 45+2 (автогол)
Видео голов и обзор матча:
События матча
45’ +2
ГОЛ ! Автогол забил Наир Тикнизян (Армения).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Селараян (Армения).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 ноября 2023, 07:59 0
17 ноября состоялись 11 матчей отборочного этапа к чемпионату Европы
Футбол | 18 ноября 2023, 11:41 15
The Athletic – о прогрессе защитника сборной Украины в составе «Ирисок»
Футбол | 17.11.2023, 20:25
Футбол | 18.11.2023, 16:56
Футбол | 18.11.2023, 11:18
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.11.2023, 08:25
16.11.2023, 19:25 26
16.11.2023, 18:55 29
17.11.2023, 04:23 5
16.11.2023, 21:07 14
Теннис
17.11.2023, 16:00 20