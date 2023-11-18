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  4. С Эвертон могут снять еще 9 очков. Что случилось?
Англия
18 ноября 2023, 14:45 | Обновлено 18 ноября 2023, 14:52
2678
11

С Эвертон могут снять еще 9 очков. Что случилось?

«Бернли», «Лестер» и «Лидс» готовят судебный иск против «ирисок» на 300 миллионов фунтов

18 ноября 2023, 14:45 | Обновлено 18 ноября 2023, 14:52
2678
11
С Эвертон могут снять еще 9 очков. Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine

Три английских клуба намерены подать в суд на «Эвертон» после того, как с «ирисок» были сняты 10 очков за нарушение финансовых правил лиги.

Сообщается, что клубы «Бернли», «Лестер» и «Лидс», которые в последние годы выбыли из Премьер-лиги, готовят судебный иск на сумму 100 млн. фунтов стерлингов каждый, которая основана на потере доходов от Премьер-лиги. В течение двух последних сезонов «Эвертон» боролся с этими командами за сохранение прописки в АПЛ.

Потенциальные покупатели «Эвертона» – компания 777Partners – обязались выделять около 20 млн. фунтов стерлингов в месяц на покрытие текущих расходов клуба, пока Премьер-лига оценивает их предложение о поглощении, однако они не готовы выплачивать компенсацию, которая может исчисляться сотнями миллионов фунтов.

Источник утверждает, что если независимая комиссия сочтет «Эвертон» обязанным выплатить деньги, то в случае неспособности заплатить клубу грозит очередное снятие очков. В таком случае ливерпульцев могут лишить еще девяти очков, это почти наверняка понижение в классе.

После снятия 10 очков команда, за которую играет Виталий Миколенко, опустилась на 19 место турнирной таблицы.

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Эвертон финансы финансовый фейр-плей чемпионат Англии по футболу штрафы Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Бернли Лестер Лидс
Источник Daily Mail
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Комментарии 11
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Gargantua
Виталий сейчас по хускоред лучший левый защитник в АПЛ.
у него не будет проблем с предложениями. Но... найти свою команду непросто. Попадет к такому тренерскому дерьму как Лемпард,  и будет страдать вместе с командой.
Сейчас он играет в команде где его уважают, и он имеет общий взгляд на футбол с тренером.
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+4
fifa2020
Задачка: Евертон минулого сезону - 17 місце, Лестер - 18, Лідс - 19! Якщо би Евертон даже зайняв 20 місце і вилетів, то як би це допомогло Лідсу?)))
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+3
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fifa2020
Нехай ще в сіті бабки відсудять за чемпіонство)) Смішні ці клоуни, два клуби вилетіло одночасно минулого року, а хочуть кожен здери з евертона за то що вони вилетіли)) 
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+3
Gargantua
вот сволочи, утопят
такая хорошая команда подобралась
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+3
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Sheva19
Саудиты правят АПЛ Мыколенкр пока не поздно беги беги беги 
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+2
ZANREGENT1993
Виталик,уходи с баркаса
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+1
Олександр
Уверяю что Миколенко в шипе будет наилучший 
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-3
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