Три английских клуба намерены подать в суд на «Эвертон» после того, как с «ирисок» были сняты 10 очков за нарушение финансовых правил лиги.

Сообщается, что клубы «Бернли», «Лестер» и «Лидс», которые в последние годы выбыли из Премьер-лиги, готовят судебный иск на сумму 100 млн. фунтов стерлингов каждый, которая основана на потере доходов от Премьер-лиги. В течение двух последних сезонов «Эвертон» боролся с этими командами за сохранение прописки в АПЛ.

Потенциальные покупатели «Эвертона» – компания 777Partners – обязались выделять около 20 млн. фунтов стерлингов в месяц на покрытие текущих расходов клуба, пока Премьер-лига оценивает их предложение о поглощении, однако они не готовы выплачивать компенсацию, которая может исчисляться сотнями миллионов фунтов.

Источник утверждает, что если независимая комиссия сочтет «Эвертон» обязанным выплатить деньги, то в случае неспособности заплатить клубу грозит очередное снятие очков. В таком случае ливерпульцев могут лишить еще девяти очков, это почти наверняка понижение в классе.

После снятия 10 очков команда, за которую играет Виталий Миколенко, опустилась на 19 место турнирной таблицы.