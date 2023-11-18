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Чемпионат Европы
18 ноября 2023, 17:00 | Обновлено 18 ноября 2023, 17:35
4231
5

Как победа Италии над македонцами повлияла на шансы Украины поехать на Евро

Шансы команды Реброва на 2-е место в группе понизились с 41% до 37%

18 ноября 2023, 17:00 | Обновлено 18 ноября 2023, 17:35
4231
5
Как победа Италии над македонцами повлияла на шансы Украины поехать на Евро
УЕФА

Близится к финишу групповой раунд квалификации Евро-2024, и аналитики обновили шансы сборных на выход в финальный раунд (все данные указаны по состоянию на утро 18 ноября).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Уже известны 13 из 24 участников финального раунда: Германия (хозяин), Бельгия, Франция, Португалия, Испания, Шотландия, Турция, Австрия, Англия, Венгрия, Словакия, Албания, Дания.

Очень близки к решению задачи команды: Нидерланды (99%), Сербия (99%), Швейцария (97%).

Также Чехия (97%) и Словения (90%) сыграют дома против прямых конкурентов, Молдовы и Казахстана, соответственно. Хозяев поля устраивает даже ничья.

Еще в двух группах ведется примерно равная борьба за путевку между Италией и Украиной (группа C), Хорватией и Уэльсом (группа D).

Как результаты 9-го тура повлияли на шансы Украины поехать на Евро?

​17 ноября в матче 9-го тура группы C Италия обыграла Северную Македонию (5:2). Теперь сборные Италии и Украины имеют одинаковое количество очков (по 13) и делят 2–3 место в группе. Досрочно первое место взяла команда Англии (19).

Сборной Украины для выхода в финальный раунд нужна победа в матче последнего 10-го тура с командой Италии (20 ноября в Леверкузене). При ничьей путевку получит Италия из-за лучших дополнительных критериев (по результатам личных встреч).

Аналитики Football Rankings и Fmeetsdata сообщили, что после победы итальянцев над македонцами шансы команды Реброва на второе место в группе понизились с 41% до 37%.

В случае неудачи сборная Украины, скорее всего, сыграет в плей-офф квалификации в марте 2024 года, куда команда Сергея Реброва с большой вероятностью (99%) пройдет по рейтингу Лиги наций (для этого Сербия или Израиль должны отобраться напрямую в финальный раунд).

Аналитики дают 65% вероятности (днем ранее было 67%), что сине-желтая команда поедет в Германию, с учетом шанса в плей-офф квалификации.

Интересно, что 20 ноября пройдут три очных матча за прямую путевку на Евро-2024. Шансы сторон, с учетом силы команд, выглядят так:

  • Группа C: Украина (37%) – Италия (63%)
  • Группа E: Чехия (97%) – Молдова (3%)
  • Группа H: Словения (90%) – Казахстан (10%)

Интересный расклад в группе I

Румыния вечером 19 ноября выйдет на Евро-2024, если не проиграет Израилю.

Швейцария выйдет в финал, если победит Косово. И даже с ничьей, если Израиль не победит Румынию.

И Израиль, и Косово вылетят, если не выиграют свои матчи.

Шансы команд: Швейцария (97%), Румыния (70%), Израиль (32%), Косово (1%)

Ситуация в группе D за два тура до конца

Уэльс может обеспечить себе Евро-2024 вечером 19 ноября только в том случае, если победит Армению, а Хорватия проиграет Латвии.

Уэльс выйдет на Евро-2024, если победит Армению (19 ноября) и Турцию во вторник, 21 ноября.

Хорватии надо брать максимум с Латвией и Арменией, плюс надеяться на потерю очков Турцией.

Шансы команд: Уэльс (40%), Хорватия (60%), Армения (<1%).

​Вероятности квалификации на Евро-2024 и распределения по корзинам

Турнирные таблицы и шансы на выход напрямую в финальный раунд

Самые вероятные сценарии плей-офф квалификации Евро-2024

Наиболее вероятный посев сборных для жеребьевки финального раунда

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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Alex86 1
Шансы то такое дело, а вот те кто критикуют нашу сборную, то надо признать это лишнее, мы по кол-ву побед, ничей и поражений одинаково идем с Италией и гляньте какая у нас группа выпала по сравнению с другими, про то что страна еще и воюет даже упоминать не будем. Так что выступили все же достойно в группе, а сложится ли матч скоро увидим.
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+2
Burevestnik
що тут гадати?  розмусолюють якісь проценти...
20 листопада все стане ясно, а поки все інше - вилами по воді
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+1
Алексей Алексей
Хоч би хто написав, що для проходу далі потрібно перемогти мінімум у 2 мʼячі.
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-1
Gargantua
впечатлили даже не сам факт победы, а стиль.
просто смяли македонцев. как и Украину в первом матче.
большой контраст по сравнению с первым матчем, Италия на ходу.
к сожалению, шансы наши мизерные.
очень не повезло с группой.  самая сильная группа из всех.
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-1
BallsToTheWall
У нас есть чёрная дверь.)
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-1
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