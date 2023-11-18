Как победа Италии над македонцами повлияла на шансы Украины поехать на Евро
Шансы команды Реброва на 2-е место в группе понизились с 41% до 37%
Близится к финишу групповой раунд квалификации Евро-2024, и аналитики обновили шансы сборных на выход в финальный раунд (все данные указаны по состоянию на утро 18 ноября).
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Уже известны 13 из 24 участников финального раунда: Германия (хозяин), Бельгия, Франция, Португалия, Испания, Шотландия, Турция, Австрия, Англия, Венгрия, Словакия, Албания, Дания.
Очень близки к решению задачи команды: Нидерланды (99%), Сербия (99%), Швейцария (97%).
Также Чехия (97%) и Словения (90%) сыграют дома против прямых конкурентов, Молдовы и Казахстана, соответственно. Хозяев поля устраивает даже ничья.
Еще в двух группах ведется примерно равная борьба за путевку между Италией и Украиной (группа C), Хорватией и Уэльсом (группа D).
Как результаты 9-го тура повлияли на шансы Украины поехать на Евро?
17 ноября в матче 9-го тура группы C Италия обыграла Северную Македонию (5:2). Теперь сборные Италии и Украины имеют одинаковое количество очков (по 13) и делят 2–3 место в группе. Досрочно первое место взяла команда Англии (19).
Сборной Украины для выхода в финальный раунд нужна победа в матче последнего 10-го тура с командой Италии (20 ноября в Леверкузене). При ничьей путевку получит Италия из-за лучших дополнительных критериев (по результатам личных встреч).
Аналитики Football Rankings и Fmeetsdata сообщили, что после победы итальянцев над македонцами шансы команды Реброва на второе место в группе понизились с 41% до 37%.
В случае неудачи сборная Украины, скорее всего, сыграет в плей-офф квалификации в марте 2024 года, куда команда Сергея Реброва с большой вероятностью (99%) пройдет по рейтингу Лиги наций (для этого Сербия или Израиль должны отобраться напрямую в финальный раунд).
Аналитики дают 65% вероятности (днем ранее было 67%), что сине-желтая команда поедет в Германию, с учетом шанса в плей-офф квалификации.
Интересно, что 20 ноября пройдут три очных матча за прямую путевку на Евро-2024. Шансы сторон, с учетом силы команд, выглядят так:
- Группа C: Украина (37%) – Италия (63%)
- Группа E: Чехия (97%) – Молдова (3%)
- Группа H: Словения (90%) – Казахстан (10%)
Интересный расклад в группе I
Румыния вечером 19 ноября выйдет на Евро-2024, если не проиграет Израилю.
Швейцария выйдет в финал, если победит Косово. И даже с ничьей, если Израиль не победит Румынию.
И Израиль, и Косово вылетят, если не выиграют свои матчи.
Шансы команд: Швейцария (97%), Румыния (70%), Израиль (32%), Косово (1%)
Ситуация в группе D за два тура до конца
Уэльс может обеспечить себе Евро-2024 вечером 19 ноября только в том случае, если победит Армению, а Хорватия проиграет Латвии.
Уэльс выйдет на Евро-2024, если победит Армению (19 ноября) и Турцию во вторник, 21 ноября.
Хорватии надо брать максимум с Латвией и Арменией, плюс надеяться на потерю очков Турцией.
Шансы команд: Уэльс (40%), Хорватия (60%), Армения (<1%).
Вероятности квалификации на Евро-2024 и распределения по корзинам
Турнирные таблицы и шансы на выход напрямую в финальный раунд
Самые вероятные сценарии плей-офф квалификации Евро-2024
Наиболее вероятный посев сборных для жеребьевки финального раунда
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просто смяли македонцев. как и Украину в первом матче.
большой контраст по сравнению с первым матчем, Италия на ходу.
к сожалению, шансы наши мизерные.
очень не повезло с группой. самая сильная группа из всех.