Выйдут или нет? Каковы шансы Украины на финальную часть Евро-2024

Вскоре завершится групповой раунд квалификации Евро-2024. В текущее окно календаря для матчей сборных проходят поединки последних – 9-го и 10-го туров.

Специалисты Football Rankings и Fmeetsdata изучили турнирные расклады и назвали вероятности на проход каждой из команд на текущий момент (утро 17 ноября).

Уже известны 11 из 24 участников финального раунда: Германия (хозяин), Бельгия, Франция, Португалия, Испания, Шотландия, Турция, Австрия, Англия, Венгрия, Словакия.

Очень близки к решению задачи еще 7 команд: Нидерланды (99%), Албания (99%), Сербия (99%), Дания (99%), Швейцария (97%), Чехия (93%), Словения (92%).

В трех группах судьба одной из путевок все еще под вопросом:

Группа C: Италия (59%) и Украина (41%)

Италия (59%) и Украина (41%) Группа D: Хорватия (59%) и Уэльс (41%)

Хорватия (59%) и Уэльс (41%) Группа I: Румыния (69%) и Израиль (33%)

Еще три путевки будет разыграно в марте 2024 года в плей-офф, в который попадут лучшие 12 команд Лиги наций 2022/23, которые еще не отобрались на Евро-2024.

Аналитики дают 67% вероятности (две трети), что команда сборная Украины поедет в Германию на финальный раунд ЧЕ-2024.

При этом вероятность попадания подопечных Сергея Реброва в 3-ю корзину посева составляет 41%, а в корзину 4 – 59%.

По мнению экспертов, если сборная Украины попадет в финальный раунд, то, скорее всего, она это сделает через плей-офф (59%), менее вероятно – что напрямую (41%).

Сборная Украины может выполнить задачу выхода в финальный раунд 20 ноября в Леверкузене, если достигнет необходимого результата в матче с командой Италии.

Если Италия вечером 17 ноября обыграет Северную Македонию, то сине-желтым будет нужна только победа над командой из Апеннинского полуострова (при ничьей – личные встречи будут в пользу итальянцев). Если же Скуадра Адзурра потеряет очки в игре с македонцами, то Украину в последнем туре устроит и ничья с итальянцами.

Квалификация Евро-2024. Турнирная таблица группы C

🔹 17 ноября. Рим. Италия – Северная Македония

🔹 20 ноября. Леверкузен. Украина – Италия

Вероятности квалификации на Евро-2024 и распределения по корзинам

Турнирные таблицы и шансы на выход напрямую в финальный раунд

Самые вероятные сценарии плей-офф квалификации Евро-2024

Наиболее вероятный посев сборных для жеребьевки финального раунда