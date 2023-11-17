Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Выйдут или нет? Каковы шансы Украины на финальную часть Евро-2024
Чемпионат Европы
17 ноября 2023, 16:00 | Обновлено 17 ноября 2023, 17:37
6179
10

Выйдут или нет? Каковы шансы Украины на финальную часть Евро-2024

Аналитики дают 67%, что команда Сергея Реброва поедет в Германию

17 ноября 2023, 16:00 | Обновлено 17 ноября 2023, 17:37
6179
10
Выйдут или нет? Каковы шансы Украины на финальную часть Евро-2024
УЕФА

Вскоре завершится групповой раунд квалификации Евро-2024. В текущее окно календаря для матчей сборных проходят поединки последних – 9-го и 10-го туров.

Специалисты Football Rankings и Fmeetsdata изучили турнирные расклады и назвали вероятности на проход каждой из команд на текущий момент (утро 17 ноября).

Уже известны 11 из 24 участников финального раунда: Германия (хозяин), Бельгия, Франция, Португалия, Испания, Шотландия, Турция, Австрия, Англия, Венгрия, Словакия.

Очень близки к решению задачи еще 7 команд: Нидерланды (99%), Албания (99%), Сербия (99%), Дания (99%), Швейцария (97%), Чехия (93%), Словения (92%).

В трех группах судьба одной из путевок все еще под вопросом:

  • Группа C: Италия (59%) и Украина (41%)
  • Группа D: Хорватия (59%) и Уэльс (41%)
  • Группа I: Румыния (69%) и Израиль (33%)

Еще три путевки будет разыграно в марте 2024 года в плей-офф, в который попадут лучшие 12 команд Лиги наций 2022/23, которые еще не отобрались на Евро-2024.

Аналитики дают 67% вероятности (две трети), что команда сборная Украины поедет в Германию на финальный раунд ЧЕ-2024.

При этом вероятность попадания подопечных Сергея Реброва в 3-ю корзину посева составляет 41%, а в корзину 4 – 59%.

По мнению экспертов, если сборная Украины попадет в финальный раунд, то, скорее всего, она это сделает через плей-офф (59%), менее вероятно – что напрямую (41%).

Сборная Украины может выполнить задачу выхода в финальный раунд 20 ноября в Леверкузене, если достигнет необходимого результата в матче с командой Италии.

Если Италия вечером 17 ноября обыграет Северную Македонию, то сине-желтым будет нужна только победа над командой из Апеннинского полуострова (при ничьей – личные встречи будут в пользу итальянцев). Если же Скуадра Адзурра потеряет очки в игре с македонцами, то Украину в последнем туре устроит и ничья с итальянцами.

Квалификация Евро-2024. Турнирная таблица группы C

  • 🔹 17 ноября. Рим. Италия – Северная Македония
  • 🔹 20 ноября. Леверкузен. Украина – Италия

Вероятности квалификации на Евро-2024 и распределения по корзинам

Турнирные таблицы и шансы на выход напрямую в финальный раунд

Самые вероятные сценарии плей-офф квалификации Евро-2024

Наиболее вероятный посев сборных для жеребьевки финального раунда

По теме:
Александр КАРАВАЕВ: «Любая игра лучше, чем тренировка»
Певец, получивший пулевые ранения, исполнит гимн Украины перед Италией
Интер потерял ключевого защитника на месяц
Евро-2024 статистические расклады сборная Украины по футболу сборная Италии по футболу Украина - Италия выбор редакции
Источник Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Миколенко идет на дно. С Эвертона сняли 10 очков в таблице АПЛ
Футбол | 17 ноября 2023, 14:39 23
ОФИЦИАЛЬНО. Миколенко идет на дно. С Эвертона сняли 10 очков в таблице АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Миколенко идет на дно. С Эвертона сняли 10 очков в таблице АПЛ

Ливерпульский клуб опустится на предпоследнее место

ФОТО. Не похож сам на себя. Грилиш неожиданно сменил прическу
Футбол | 17 ноября 2023, 13:20 7
ФОТО. Не похож сам на себя. Грилиш неожиданно сменил прическу
ФОТО. Не похож сам на себя. Грилиш неожиданно сменил прическу

Полузащитник «Манчестер Сити» сменил имидж

Петр СЛОНКА: «Масакры не было. Мудрик и Зинченко – игроки из другого мира»
Футбол | 16.11.2023, 19:25
Петр СЛОНКА: «Масакры не было. Мудрик и Зинченко – игроки из другого мира»
Петр СЛОНКА: «Масакры не было. Мудрик и Зинченко – игроки из другого мира»
Бразилия и Аргентина потерпели неожиданные поражения в отборе к ЧМ-2026
Футбол | 17.11.2023, 04:23
Бразилия и Аргентина потерпели неожиданные поражения в отборе к ЧМ-2026
Бразилия и Аргентина потерпели неожиданные поражения в отборе к ЧМ-2026
Максим ХЛАНЬ: «Ребров поблагодарил за спарринг сборной против Лехии»
Футбол | 17.11.2023, 15:17
Максим ХЛАНЬ: «Ребров поблагодарил за спарринг сборной против Лехии»
Максим ХЛАНЬ: «Ребров поблагодарил за спарринг сборной против Лехии»
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vitason
Нужно дождаться хотя бы сегодня,если Македония сможет взять  очки сегодня, тогда наши шансы будут намного выше,если нет будет сложно их обыграть,плюс в том что Италия будет играть второй матч на третий день,мы свежие будем, нужно это использовать и пахать на всю!
Ответить
+1
Mac_Gyver
Почему у Польши такие малые шансы пройти через плей-офф?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Viktor Tsimakouridze
Тре грати. Хто грає той має
Ответить
0
ZANREGENT1993
В любом случае в понедельник будет тяжело. Очень плохо что Ярмоленко не может помочь но как уже есть. Но тяжело - не значит невозможно!
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Максим Колісник
Шанси 50 на 50. Або вийдуть, або ні)
Ответить
0
AutumnBridge
"Доживём до понедельника" - есть такой советский фильм.    Но там не про футбол.   Но эту фразу можно использовать в отношении нашей сборной.   Ведь тогда всё уже будет ясно.   Какой смысл бить крыльями по воде сейчас?)
Ответить
0
Gargantua
ну так даже ничья это вылет, если Македония не заберет очки.
многовато процентов на выход при таких раскладах.
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
17.11.2023, 06:01 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Бои Джошуа, Уайлдера, Хрговича и других. Большой вечер бокса
ОФИЦИАЛЬНО. Бои Джошуа, Уайлдера, Хрговича и других. Большой вечер бокса
15.11.2023, 20:16 6
Бокс
Украина выиграла спарринг у Лехии в Гданське, зашифровавшись перед Италией
Украина выиграла спарринг у Лехии в Гданське, зашифровавшись перед Италией
16.11.2023, 18:55 29
Футбол
Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Зеленой группы на ATP Finals 2023
Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Зеленой группы на ATP Finals 2023
17.11.2023, 01:35
Теннис
ФЬЮРИ – Усику: «Ты гадкий маленький человечек, кто ты к черту такой?»
ФЬЮРИ – Усику: «Ты гадкий маленький человечек, кто ты к черту такой?»
16.11.2023, 20:10 4
Бокс
Гарри Кейн съедет из отеля, который обошелся ему в миллион фунтов
Гарри Кейн съедет из отеля, который обошелся ему в миллион фунтов
15.11.2023, 16:11 7
Футбол
Где смотреть онлайн товарищеский матч Лехия Гданьск – Украина
Где смотреть онлайн товарищеский матч Лехия Гданьск – Украина
16.11.2023, 13:15 1
Футбол
Зинченко или Мудрик? Назван украинец с самой большой зарплатой в АПЛ
Зинченко или Мудрик? Назван украинец с самой большой зарплатой в АПЛ
16.11.2023, 12:35 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем