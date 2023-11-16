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Чемпионат Европы
16 ноября 2023, 16:00 | Обновлено 16 ноября 2023, 16:54
2304
7

В какой корзине будет Украина? Проектный посев для жеребьевки Евро-2024

Специалисты ожидают увидеть сборную Украины в 3-й или 4-й корзине

16 ноября 2023, 16:00 | Обновлено 16 ноября 2023, 16:54
2304
7
В какой корзине будет Украина? Проектный посев для жеребьевки Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

В ближайшие дни состоятся решающие матчи квалификации Евро-2024. Специалисты изучают статистические расклады перед финишем группового этапа.

15 ноября в группе I прошел перенесенный поединок между сборными Швейцарии и Израиля, который завершился вничью (1:1).

Далее 18 ноября Израиль будет принимать команду Румынии на нейтральном поле.

Шансы сборной Израиля (12 очков) выйти из группы составляют (32%). Швейцария имеет 97% на успех, Румынии нужно не проиграть Израилю (70%).

Сборная Украины получит гарантированное место в плей-офф в случае выхода Сербии в финальный раунд (вероятность выше 99%).

Это может произойти уже сегодня, 16 ноября, если Черногория в группе G не сможет набрать 3 очка в матче с Литвой. Шансы Черногории вытеснить Сербию из топ-2 не превышают 1%.

Самый вероятный состав плей-офф квалификации

🔹 Путь A: Польша (или Чехия), Уэльс (или Хорватия), Эстония и кто-то еще (жеребьевка из трех: Финляндия, Украина, Исландия).

🔹 Путь B: Израиль, Босния и Герцеговина, плюс две из трех (по жеребьевке): Финляндия, Украина, Исландия.

🔹 Путь C: Грузия – Люксембург, Греция – Казахстан.

Корзины посева Евро-2024

Веб-паблик Football Ranking опубликовал проектный посев при жеребьевка Евро-2024.

Если рассматривать текущее турнирное положение, то сборная Украины попадает в третью корзину.

Если же говорить о прогнозированной ситуации на момент окончания квалификации, то аналитики видят сборную Украины в 4-й корзине в качестве победителя плей-офф по пути B.

Сборные Германии (как хозяин) и Португалия уже точно будут в первой корзине.

Шансы других сборных на попадание в корзину 1:

  • Франция – 99%
  • Англия – 95%
  • Бельгия – 94%
  • Испания – 81%
  • Венгрия – 19%
  • Шотландия – 6%
  • Албания – 4%
  • Дания – 1%
  • Австрия – 1%
  • Турция – <1%

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Евро-2024 статистические расклады сборная Украины по футболу выбор редакции Сергей Ребров сборная Румынии по футболу сборная Швейцарии по футболу сборная Израиля по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу УЕФА
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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fifa2020
Турки, Словенія, Україна і Словакія - нам треба таку групу на Євро) Займаємо перше місце і виходимо на когось з третього місця в плей-офф і ми знову в 1/4)
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+2
GloryUkraine
Звичайно, що італійці конкуренти зб.України і всім нам хочеться щоби вони пролетіли, але якось дивно , що іх немає серед цих команд. 
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+1
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ZANREGENT1993
Для начала неплохо было бы попасть на Евро
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0
fifa2020
Знову може бути група на Євро: Германія, Іспанія, Нідерланди і Італія... намутили зі своєю лігою нацією недорейтинги! Рейтинг фіфа потрібно брати і все, і не буде таких приколів! 
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-1
Octopus
А че, норм группа на Евро - Германия, Дания, Нидерланды, Италия
или Франция, Испания, Нидерланды, Италия
Ответить
-1
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