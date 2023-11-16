В какой корзине будет Украина? Проектный посев для жеребьевки Евро-2024

В ближайшие дни состоятся решающие матчи квалификации Евро-2024. Специалисты изучают статистические расклады перед финишем группового этапа.

15 ноября в группе I прошел перенесенный поединок между сборными Швейцарии и Израиля, который завершился вничью (1:1).

Далее 18 ноября Израиль будет принимать команду Румынии на нейтральном поле.

Шансы сборной Израиля (12 очков) выйти из группы составляют (32%). Швейцария имеет 97% на успех, Румынии нужно не проиграть Израилю (70%).

Сборная Украины получит гарантированное место в плей-офф в случае выхода Сербии в финальный раунд (вероятность выше 99%).

Это может произойти уже сегодня, 16 ноября, если Черногория в группе G не сможет набрать 3 очка в матче с Литвой. Шансы Черногории вытеснить Сербию из топ-2 не превышают 1%.

Самый вероятный состав плей-офф квалификации

🔹 Путь A: Польша (или Чехия), Уэльс (или Хорватия), Эстония и кто-то еще (жеребьевка из трех: Финляндия, Украина, Исландия).

🔹 Путь B: Израиль, Босния и Герцеговина, плюс две из трех (по жеребьевке): Финляндия, Украина, Исландия.

🔹 Путь C: Грузия – Люксембург, Греция – Казахстан.

Корзины посева Евро-2024

Веб-паблик Football Ranking опубликовал проектный посев при жеребьевка Евро-2024.

Если рассматривать текущее турнирное положение, то сборная Украины попадает в третью корзину.

Если же говорить о прогнозированной ситуации на момент окончания квалификации, то аналитики видят сборную Украины в 4-й корзине в качестве победителя плей-офф по пути B.

Сборные Германии (как хозяин) и Португалия уже точно будут в первой корзине.

Шансы других сборных на попадание в корзину 1: