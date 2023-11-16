В какой корзине будет Украина? Проектный посев для жеребьевки Евро-2024
Специалисты ожидают увидеть сборную Украины в 3-й или 4-й корзине
В ближайшие дни состоятся решающие матчи квалификации Евро-2024. Специалисты изучают статистические расклады перед финишем группового этапа.
15 ноября в группе I прошел перенесенный поединок между сборными Швейцарии и Израиля, который завершился вничью (1:1).
Далее 18 ноября Израиль будет принимать команду Румынии на нейтральном поле.
Шансы сборной Израиля (12 очков) выйти из группы составляют (32%). Швейцария имеет 97% на успех, Румынии нужно не проиграть Израилю (70%).
Сборная Украины получит гарантированное место в плей-офф в случае выхода Сербии в финальный раунд (вероятность выше 99%).
Это может произойти уже сегодня, 16 ноября, если Черногория в группе G не сможет набрать 3 очка в матче с Литвой. Шансы Черногории вытеснить Сербию из топ-2 не превышают 1%.
Самый вероятный состав плей-офф квалификации
🔹 Путь A: Польша (или Чехия), Уэльс (или Хорватия), Эстония и кто-то еще (жеребьевка из трех: Финляндия, Украина, Исландия).
🔹 Путь B: Израиль, Босния и Герцеговина, плюс две из трех (по жеребьевке): Финляндия, Украина, Исландия.
🔹 Путь C: Грузия – Люксембург, Греция – Казахстан.
Корзины посева Евро-2024
Веб-паблик Football Ranking опубликовал проектный посев при жеребьевка Евро-2024.
Если рассматривать текущее турнирное положение, то сборная Украины попадает в третью корзину.
Если же говорить о прогнозированной ситуации на момент окончания квалификации, то аналитики видят сборную Украины в 4-й корзине в качестве победителя плей-офф по пути B.
Сборные Германии (как хозяин) и Португалия уже точно будут в первой корзине.
Шансы других сборных на попадание в корзину 1:
- Франция – 99%
- Англия – 95%
- Бельгия – 94%
- Испания – 81%
- Венгрия – 19%
- Шотландия – 6%
- Албания – 4%
- Дания – 1%
- Австрия – 1%
- Турция – <1%
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