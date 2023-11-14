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  4. Украинец Егор Ярмолюк стал одним из лучших дриблеров АПЛ
Англия
14 ноября 2023, 16:25 |
1248
0

Украинец Егор Ярмолюк стал одним из лучших дриблеров АПЛ

Полузащитник «Брентфорда» совершил 4 удачные попытки обыграша в 12-м туре чемпионата

14 ноября 2023, 16:25 |
1248
0
Украинец Егор Ярмолюк стал одним из лучших дриблеров АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк стал одним из лучших дриблеров 12-го тура Английской Премьер-лиги.

За 18 игровых минут (да, Twitter «Брентфорда» ошибся) в матче против «Ливерпуля» (0:3) 19-летний полузащитник совершил 4 удачные попытки обыгрыша соперника, что стало 6-м результатом в высшем английском дивизионе на этих выходных.

Также следует отметить, что Егор очень удачно вел борьбу, выиграв все 8 своих единоборств против игроков «Ливерпуля». Статистический портал SofaScore оценил его выступление в 7.4 балла из 10, что стало 2-й по величине оценкой в составе «пчел».

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Егор Ярмолюк Брентфорд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник ФК Брентфорд
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Skiper99
Єгор-майбутнє українського футболу!
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