Украинец Егор Ярмолюк стал одним из лучших дриблеров АПЛ

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк стал одним из лучших дриблеров 12-го тура Английской Премьер-лиги.

За 18 игровых минут (да, Twitter «Брентфорда» ошибся) в матче против «Ливерпуля» (0:3) 19-летний полузащитник совершил 4 удачные попытки обыгрыша соперника, что стало 6-м результатом в высшем английском дивизионе на этих выходных.

Также следует отметить, что Егор очень удачно вел борьбу, выиграв все 8 своих единоборств против игроков «Ливерпуля». Статистический портал SofaScore оценил его выступление в 7.4 балла из 10, что стало 2-й по величине оценкой в составе «пчел».

🔓 Yehor Yarmoliuk completed the 6th most successful dribbles (4) in the #PL this weekend



He was only on the pitch for 12 minutes 😲 pic.twitter.com/4x96waNzdw