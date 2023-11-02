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  4. Это не Месси. В МЛС назвали лучшего новичка сезона
Major League Soccer
02 ноября 2023, 17:59 |
529
0

Это не Месси. В МЛС назвали лучшего новичка сезона

Награду отдали Георгиосу Якумакису

02 ноября 2023, 17:59 |
529
0
Это не Месси. В МЛС назвали лучшего новичка сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

МЛС объявила победителя в номинации лучшему новичку нынешнего сезона лиги. К удивлению многих, награду завоевал не Лионель Месси, который летом перебрался в «Интер Майами» из французского «ПСЖ».

36-летнего аргентинца опередил Георгиос Якумакис из «Атланты Юнайтед». В сезоне-2023 на сего счету 17 голов в 27 матчах. Месси же провел в чемпионате лишь 6 матчей, в которых отличился 1 голом и 2 ассистами.

Такде на награду претендовал Эдуард Левен из «Сент-Луис Сити». На его счету 6 голов и 9 ассистов в 30 матчах.

Ранее Месси завоевал Золотой мяч-2023.

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Лионель Месси Major League Soccer (MLS) Атланта Юнайтед
Источник Sport.ua
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