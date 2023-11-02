Это не Месси. В МЛС назвали лучшего новичка сезона
Награду отдали Георгиосу Якумакису
МЛС объявила победителя в номинации лучшему новичку нынешнего сезона лиги. К удивлению многих, награду завоевал не Лионель Месси, который летом перебрался в «Интер Майами» из французского «ПСЖ».
36-летнего аргентинца опередил Георгиос Якумакис из «Атланты Юнайтед». В сезоне-2023 на сего счету 17 голов в 27 матчах. Месси же провел в чемпионате лишь 6 матчей, в которых отличился 1 голом и 2 ассистами.
Такде на награду претендовал Эдуард Левен из «Сент-Луис Сити». На его счету 6 голов и 9 ассистов в 30 матчах.
Ранее Месси завоевал Золотой мяч-2023.
An immediate impact in the 🅰️.— Major League Soccer (@MLS) November 2, 2023
Newcomer of the Year: Giorgos Giakoumakis. 🇬🇷 pic.twitter.com/AyHGq9slod
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