Это не Месси. В МЛС назвали лучшего новичка сезона

МЛС объявила победителя в номинации лучшему новичку нынешнего сезона лиги. К удивлению многих, награду завоевал не Лионель Месси, который летом перебрался в «Интер Майами» из французского «ПСЖ».

36-летнего аргентинца опередил Георгиос Якумакис из «Атланты Юнайтед». В сезоне-2023 на сего счету 17 голов в 27 матчах. Месси же провел в чемпионате лишь 6 матчей, в которых отличился 1 голом и 2 ассистами.

Такде на награду претендовал Эдуард Левен из «Сент-Луис Сити». На его счету 6 голов и 9 ассистов в 30 матчах.

Ранее Месси завоевал Золотой мяч-2023.

An immediate impact in the 🅰️.



Newcomer of the Year: Giorgos Giakoumakis. 🇬🇷 pic.twitter.com/AyHGq9slod