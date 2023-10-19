ВИДЕО. Супергол Мудрика – в топ-4 по итогам 8-го тура отбора к Евро-2024
Михаил поставил жирную точку в матче квалификации против сборной Мальты
17 октября состоялся матч 8-го тура квалификации Евро-2024 в группе С между сборными Украина и Мальты. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «сине-желтых».
3-й мяч для украинской команды на 86-й минуте забил Михаил Мудрик. Для вингера этот гол стал первым в футболке национальной сборной Украины в официальных поединках.
По итогам 8-го тура отбора к чемпионату Европы мяч Мудрика попал в топ-4 лучших.
Другие претенденты на эту награду – Александар Митрович (Сербия), Юнус Акгюн (Турция) и Джердан Шакири (Швейцария).
ВИДЕО. Супергол Мудрика – в топ-4 по итогам 8-го тура отбора к Евро-2024
Four epic strikes ❤️— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) October 17, 2023
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