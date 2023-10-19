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Чемпионат Европы
19 октября 2023, 04:16 |
324
0

ВИДЕО. Супергол Мудрика – в топ-4 по итогам 8-го тура отбора к Евро-2024

Михаил поставил жирную точку в матче квалификации против сборной Мальты

19 октября 2023, 04:16 |
324
0
ВИДЕО. Супергол Мудрика – в топ-4 по итогам 8-го тура отбора к Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

17 октября состоялся матч 8-го тура квалификации Евро-2024 в группе С между сборными Украина и Мальты. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «сине-желтых».

3-й мяч для украинской команды на 86-й минуте забил Михаил Мудрик. Для вингера этот гол стал первым в футболке национальной сборной Украины в официальных поединках.

По итогам 8-го тура отбора к чемпионату Европы мяч Мудрика попал в топ-4 лучших.

Другие претенденты на эту награду – Александар Митрович (Сербия), Юнус Акгюн (Турция) и Джердан Шакири (Швейцария).

ВИДЕО. Супергол Мудрика – в топ-4 по итогам 8-го тура отбора к Евро-2024

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Источник УЕФА
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