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  4. Молчал 17 месяцев. Мудрик отметился 2-м голом за сборную Украины
Чемпионат Европы
18 октября 2023, 00:01 | Обновлено 18 октября 2023, 00:07
683
5

Молчал 17 месяцев. Мудрик отметился 2-м голом за сборную Украины

Полузащитник подвел итог матчу Мальта – Украина

18 октября 2023, 00:01 | Обновлено 18 октября 2023, 00:07
683
5
Молчал 17 месяцев. Мудрик отметился 2-м голом за сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

17 октября состоялся матч отборочного турнира Евро-2024 между сборными Мальты и Украины.

Со счетом 3:1 в поединке победила украинская команда.

На 85-й минуте окончательный результат встречи установил полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик, который на клубном уровне защищает цвета лондонского «Челси».

Для 22-летнего Мудрика этот гол стал лишь вторым в форме национальной команды Украины и первым – официальным. Ранее Михаил забивал за сборную страны в мае 2022 года в товарищеском матче с «Боруссией» из Менхенгладбаха (2:1). С той поры за украинскую сборную он не забивал более 17 месяцев.

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Михаил Мудрик сборная Украины по футболу Мальта - Украина Евро-2024
Источник Sport.ua
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Микола Захарченко
Мишко набирає потроху , голи прийдуть . Для збірної ок .
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+4
Дані Рохас
розпочато
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+4
avk2307
Мудрику Слава!!!! Оле Оле Оле
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+2
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Severian742
Той гол у ворота Зоммера також класний вийшов за виконанням. Шкода тільки що в офіційні реєстри його неможливо було включити. 
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0
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