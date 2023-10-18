Молчал 17 месяцев. Мудрик отметился 2-м голом за сборную Украины

17 октября состоялся матч отборочного турнира Евро-2024 между сборными Мальты и Украины.

Со счетом 3:1 в поединке победила украинская команда.

На 85-й минуте окончательный результат встречи установил полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик, который на клубном уровне защищает цвета лондонского «Челси».

Для 22-летнего Мудрика этот гол стал лишь вторым в форме национальной команды Украины и первым – официальным. Ранее Михаил забивал за сборную страны в мае 2022 года в товарищеском матче с «Боруссией» из Менхенгладбаха (2:1). С той поры за украинскую сборную он не забивал более 17 месяцев.