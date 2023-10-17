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Евро
Мальта
17.10.2023 21:45 – FT 1 : 3
УКРАИНА
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17 октября 2023, 23:45 | Обновлено 18 октября 2023, 00:11
3702
73

Проблемы с аутсайдером. Сборная Украины одержала непростую победу на Мальте

Украинцы одержали волевую победу

17 октября 2023, 23:45 | Обновлено 18 октября 2023, 00:11
3702
73
Проблемы с аутсайдером. Сборная Украины одержала непростую победу на Мальте
facebook.com/mfa1900

Сборная Украины провела очередной поединок отборочного турнира Евро-2024. Соперником «сине-желтых» стала Мальта. Встреча завершилась победой нашей команды со счетом 3:1.

Как всегда быстро промелькнула перед глазами октябрьская международная павза, но ее вес для выступлений сборной Украины в квалификации к чемпионату Европы-2024 был значительным. Казалось бы, соперники уровня Северной Македонии и Мальты вряд ли могут обеспечить должное внимание к себе со стороны наших болельщиков, однако когда речь шла о пока что заочной борьбе против Италии, то градус напряжения стремительно возрастал.

И именно тогда, когда «Скуадра Адзурра» на легендарном «Уэмбли» проводила главный матч отчетного игрового дня, «сине-желтые» должны были на поле более скромного стадиона «Дженерали» в Та-Кале играть против «островитян», которые до этого вообще не добывали ни одного зачетного балла. Конечно, это делало нас фаворитами перед стартовым свистком, но расслабляться было рано.

И начало первого тайма доказало, что даже последняя команда в группе может изрядно потрепать наши нервы. Хотя в этом случае мы скорее должны были говорить о не просто плохом, а очень плохом старте матча от коллектива Реброва. До определенного времени нам не удавалось сделать вообще ничего. Даже банально вывести мяч с собственной половины поля.

А потом, на 12 минуте, Нвоко передачей между двух центральных защитников вывел на свидание с Трубиным Пола Мбонга, а тот спокойно переиграл вратаря с границы штрафной. Нашему удивлению от такого хода событий не было предела, а тем временем в Лондоне Италия вышла вперед по счету.

И совсем не сразу «сине-желтые» смогли перевести игру на чужую половину поля на фоне такого неудачного старта. Постоянно искали Мудрика вновь, но у него опять-таки ничего не получалось. Дальних выстрелов на этот раз также почти не было, поэтому как доставлять мячи в чужую штрафную – это оставалось открытым вопросом. Пока Судаков на левом углу чужих владений не решился на прострел на дальнюю штангу, где из наших футболистов вообще никого не было, но для завершения в касание хватило и подката от Камензули.

Немного отлегло. А уже через несколько минут соперники сделали нам очередной подарок в виде фола Джозефа Мбонга на правом фланге штрафной против Мудрика, необходимости в чем вообще никакой не было. Довбик, не без нервов, но пробил с пенальти под вратарем чуть левее центра ворот. И если бы не попадание в перекладину от Гийоме напоследок в первом тайме, то можно было бы даже подумать, что все проблемы остались позади.

Но у нас еще был впереди обязательный просмотр второго тайма, по ходу которого тоже возникало немало вопросов именно к команде Реброва. С соперниками все было понятно – они давали максимум на радость собственным болельщикам, с чем их можно исключительно поздравить. Мы же начали с попытки стабилизировать защиту путем появления на замену Александра Сватка.

Стабилизировали в итоге настолько, что и в атаке долгое время не могли ничего показать, что было разительным отличием от событий первой половины игры. И постоянно наши защитники при этом не доигрывали до победного для себя завершения эпизоды перед штрафной, что создавало дополнительное напряжение для и без того сложного противостояния. В итоге дошло до того, что кроме эпизодов со взрывной скоростью Мудрика нам вообще ничего было противопоставить оппонентам.

Михаил, кстати, таки забил в этой игре. Красивым дальним ударом на 85 минуте попал в правый угол чужих ворот, и только благодаря этому в матче удалось окончательно поставить точку. Но сколько нервов потрачено зря? Итальянцы тем временем проиграли на «Уэмбли», и теперь точно все исключительно в наших руках.

В следующем туре сборная Украины сыграет номинально домашний матч против Италии, а Мальта поедет в гости к Англии.

Квалификация Евро-2024. Группа С.

Мальта – Украина – 1:2

П.Мбонг (13) – Камендзули (38, автогол), Довбик (43, пенальти), Мудрик (85)

Пизани (93) – Матвиенко (31), Зубков (93)

Мальта: Бонелло, Камендзули, Ж.Борг, Пепе, С.Борг, Д.Мбонг (Аттард, 79), Н.Мускат (Кристенсен, 68), Янкам (Пизани, 88), Гийомье, П.Мбонг (Монтебелло, 87), Нвоко (Сатариано, 68)

Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко (Сваток, 46), Забарный, Караваев (Зубков, 76), Сидорчук, Зинченко (Пихальонок, 87), Мудрик, Судаков (Назарина, 67), Ванат (Конопля, 67), Довбик

Арбитр: Мортен Крог (Дания)

Национальный стадион (Та-Кали, Мальта)

МАЛЬТА – УКРАИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 73
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romprest
Лев матчу Камензулі (о, Боже, хто це такий?). Мальта (!!!) стільки моментів мала. Ну ок, Трубін помилився (все одно дякую за попередній матч). Навіть не треба черговий раз про Матвієнка - просто стабільно (з Македонією був якийсь виняток). Що в першому таймі було із Зінченком? Ваната думаю не лише я не бачив, Караваєва закрили наглухо. Правий фланг був відсутній! Навіть Судаков не був на себе подібним. Мудрик - стукав об стіну, стукав і таки розвалив її.
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+15
sahka1981
З перемогою! Вимучили трішки правда цю гру. Добре що Мудрик забив дебютний (доволі гарний) гол за збірну (кому ж як не Мальті)))), і добре для збірної в цілому, нарешті можливо почне помічати партнерів. А гра так собі звісно.
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+12
FunnyCat_____
главное 6 очков в этих двух играх
едем дальше!
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+12
Показать Скрыть 4 ответа
Болела
Результат є. Це головне .
Можна хейтити Мудрика.Часом є за що.  Але два матчі уся гострота з його флангу. 
Крім Мудрика і Судакова в останню третину майже ніхто мʼяч не доставлял.
Ванат не фланговий гравець, очевидно що там йому не зручно. 
Перемога не пахне. Забираємо свої обовʼязкові 6 у двох матчах і виходимо на вирішальну битву.
Що там придумає Ребров . Будем дивитись.
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+11
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Gagik
будем надеятся что македония потаскает Италию перед нашей игрой и нам будет полегче... а если еще и очки отберет то вообще супер
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+10
PUMA
С победой всех.Но игра конечно полный капец
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+8
Pavel_i_CO
Всіх з перемогою і вболіваємо за Північну Македонію в матчі з Італією. 
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+8
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fifa2020
Проблеми з аутсайдером? Всі сліпі були? Проблеми не з аутсайдером, а з його полем! Мальтійці штучно погіршили стан поля - заливши водою, калюжі цілий матч стояли, мяч не ходив нормально, за таке потрібно давати технарь і до побачення! Чого ми мовчимо? Макаронники простимулювали тих дніщ відібрати в нас очки любою ціною!
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+7
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Viktor Shuper
6 очок є, але щось навіть в нічию проти італійців важко повірити. тим більше після 3:1 Англія - Італія. нам би з італійцями хоч нічийку - це вже буде нереальне щастя
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+7
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elPadrino
даст Бог у Мудрика пойдет
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+7
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Иван Качура
Мудрик лев матчу.
Інші грали від настрою. 
Заміни трохи пожвавили гру. 
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+6
🔱Avtoigor🔱
Навіть при такому рахунку, настрій запаганили своє "грою".
Немає чому радіти, гра жахлива, не було командної гри зовсім.
Це з Мальтою так! Жах!
Всім мирного неба і спокійної ночі.
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+5
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OtsoCity
Выиграли и хорошо ну игры нет даже против Мальты 
Ванат сегодня играл или его забыли в раздевалке ?
И посмотрите повтор как мальтийцы себе забили и как ванат был недоволен этим 
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+5
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BallsToTheWall
Две победы подряд и Мудрик девственности лишился.
 Это фантастика.   Ещё и королевичи помогли - тоже 3:1.
Осталась фигня.  Обыграть Италию 2:0.  Сборной Лобановского (СССР) это удавалось.
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+5
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ЖОРА Жора124
З перемогою!!!))) 
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+4
Remark
Після перерви Матвієнко забрали скаути МС, щоб підписати з ним довічний контракт! Інфа 100%.
По грі, то таке, її в принципі і не було, і чомусь мені здається, що Мальта дог катнула.
Але 3 очка не пахнуть, гра забувається, результат залишається!
З перемогою, Україна! Чекаємо та вболіваємо за Македонців проти макаранників.
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+4
Микола Захарченко
Перемога !! Але - важко граємо другу гру , навіть за ротації . І погано граємо проти будь-якого пресингу з боку суперника ...
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+3
Lion
Всех с Победой!
Борьба впереди....
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+3
Sunrise
Типичная вторая игра нашей сборной. Уставшие, никакой интенсивности. Мальта же настроилась как следует, но силенок на весь матч у них тоже нет.
С Италией у нас игра одна, в отличии от аппенинцев. Думаю Италия таки вымучит ничейку, но надежда конечно есть. 
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+3
turist86
Двояке враження від гри. Перших 35 хвилин нічого не клеїлось, жодного моменту. Трубін не виручив, коли Мальта забила. Ванат з гри зовсім випав. Добре що фарт був на нашому боці. Чим керувався арбітр, додавши аж 5 хвилин у першому таймі (не було жодної заміни)?
Другий тайм кращий, мабуть психологічно стало легше, коли повели в рахунку.
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+3
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