Проблемы с аутсайдером. Сборная Украины одержала непростую победу на Мальте

Сборная Украины провела очередной поединок отборочного турнира Евро-2024. Соперником «сине-желтых» стала Мальта. Встреча завершилась победой нашей команды со счетом 3:1.

Как всегда быстро промелькнула перед глазами октябрьская международная павза, но ее вес для выступлений сборной Украины в квалификации к чемпионату Европы-2024 был значительным. Казалось бы, соперники уровня Северной Македонии и Мальты вряд ли могут обеспечить должное внимание к себе со стороны наших болельщиков, однако когда речь шла о пока что заочной борьбе против Италии, то градус напряжения стремительно возрастал.

И именно тогда, когда «Скуадра Адзурра» на легендарном «Уэмбли» проводила главный матч отчетного игрового дня, «сине-желтые» должны были на поле более скромного стадиона «Дженерали» в Та-Кале играть против «островитян», которые до этого вообще не добывали ни одного зачетного балла. Конечно, это делало нас фаворитами перед стартовым свистком, но расслабляться было рано.

И начало первого тайма доказало, что даже последняя команда в группе может изрядно потрепать наши нервы. Хотя в этом случае мы скорее должны были говорить о не просто плохом, а очень плохом старте матча от коллектива Реброва. До определенного времени нам не удавалось сделать вообще ничего. Даже банально вывести мяч с собственной половины поля.

А потом, на 12 минуте, Нвоко передачей между двух центральных защитников вывел на свидание с Трубиным Пола Мбонга, а тот спокойно переиграл вратаря с границы штрафной. Нашему удивлению от такого хода событий не было предела, а тем временем в Лондоне Италия вышла вперед по счету.

И совсем не сразу «сине-желтые» смогли перевести игру на чужую половину поля на фоне такого неудачного старта. Постоянно искали Мудрика вновь, но у него опять-таки ничего не получалось. Дальних выстрелов на этот раз также почти не было, поэтому как доставлять мячи в чужую штрафную – это оставалось открытым вопросом. Пока Судаков на левом углу чужих владений не решился на прострел на дальнюю штангу, где из наших футболистов вообще никого не было, но для завершения в касание хватило и подката от Камензули.

Немного отлегло. А уже через несколько минут соперники сделали нам очередной подарок в виде фола Джозефа Мбонга на правом фланге штрафной против Мудрика, необходимости в чем вообще никакой не было. Довбик, не без нервов, но пробил с пенальти под вратарем чуть левее центра ворот. И если бы не попадание в перекладину от Гийоме напоследок в первом тайме, то можно было бы даже подумать, что все проблемы остались позади.

Но у нас еще был впереди обязательный просмотр второго тайма, по ходу которого тоже возникало немало вопросов именно к команде Реброва. С соперниками все было понятно – они давали максимум на радость собственным болельщикам, с чем их можно исключительно поздравить. Мы же начали с попытки стабилизировать защиту путем появления на замену Александра Сватка.

Стабилизировали в итоге настолько, что и в атаке долгое время не могли ничего показать, что было разительным отличием от событий первой половины игры. И постоянно наши защитники при этом не доигрывали до победного для себя завершения эпизоды перед штрафной, что создавало дополнительное напряжение для и без того сложного противостояния. В итоге дошло до того, что кроме эпизодов со взрывной скоростью Мудрика нам вообще ничего было противопоставить оппонентам.

Михаил, кстати, таки забил в этой игре. Красивым дальним ударом на 85 минуте попал в правый угол чужих ворот, и только благодаря этому в матче удалось окончательно поставить точку. Но сколько нервов потрачено зря? Итальянцы тем временем проиграли на «Уэмбли», и теперь точно все исключительно в наших руках.

В следующем туре сборная Украины сыграет номинально домашний матч против Италии, а Мальта поедет в гости к Англии.

Квалификация Евро-2024. Группа С.

Мальта – Украина – 1:2

П.Мбонг (13) – Камендзули (38, автогол), Довбик (43, пенальти), Мудрик (85)

Пизани (93) – Матвиенко (31), Зубков (93)

Мальта: Бонелло, Камендзули, Ж.Борг, Пепе, С.Борг, Д.Мбонг (Аттард, 79), Н.Мускат (Кристенсен, 68), Янкам (Пизани, 88), Гийомье, П.Мбонг (Монтебелло, 87), Нвоко (Сатариано, 68)

Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко (Сваток, 46), Забарный, Караваев (Зубков, 76), Сидорчук, Зинченко (Пихальонок, 87), Мудрик, Судаков (Назарина, 67), Ванат (Конопля, 67), Довбик

Арбитр: Мортен Крог (Дания)

Национальный стадион (Та-Кали, Мальта)

МАЛЬТА – УКРАИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА