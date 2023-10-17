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  4. Мальта – Украина – 1:3. Шедевр Мудрика, автогол-курьез. Видео голов, обзор
Евро
Мальта
17.10.2023 21:45 – FT 1 : 3
УКРАИНА
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Чемпионат Европы
17 октября 2023, 23:47 | Обновлено 18 октября 2023, 00:04
13980
11

Мальта – Украина – 1:3. Шедевр Мудрика, автогол-курьез. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор поединка 8-го тура квалификации Евро-2024

17 октября 2023, 23:47 | Обновлено 18 октября 2023, 00:04
13980
11
Мальта – Украина – 1:3. Шедевр Мудрика, автогол-курьез. Видео голов, обзор

Во вторник, 17 октября, в 21:45 прошел матч квалификации Евро-2024 между сборными Мальты и Украины (1:3).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играли поединок 8-го тура отбора на Национальном стадионе в Та-Кали (Мальта).

Мальта – Украина. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Пол Мбонг, 12 мин.

ГОЛ! 1:1. Камензули, 38 мин (автогол)

ГОЛ! 1:2. Артем Довбик, 43 мин (пен)

ГОЛ! 1:3. Михаил Мудрик, 85 мин

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Михаил Мудрик (УКРАИНА).
43’
ГОЛ ! С пенальти забил Артем Довбик (УКРАИНА).
38’
ГОЛ ! Автогол забил Райан Камензули (Мальта).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Пол Мбонг (Мальта).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 11
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Андрей Залищук
хух, сьогодні все склалось на користь України, при чому з однаковим рахунком 3-1
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+4
Lion
Всех с Победой!!
Борьба впереди....
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+4
romprest
Не знаю чому (погода, настрій гравців чи ще щось), але жах. Гра жахлива. Лев матчу Камензулі.
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+2
Показать Скрыть 3 ответа
Istm
гол Мудрика сподобався.і дякувати мальтійцям за допомогу.
але гра жахлива.
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+1
Ruslan5050
Гра забудеться - результат залишиться! 
Ответить
+1
Koze_Bayan
Шото Мудрик слишком загорелый в последнем видео)
Ответить
0
Orion-V
За такої гри про Італію краще не згадувати!
Ответить
0
Umidulla Abdurazzokov
У меня осталось только два вопроса: 1) До какого времени одно го...но будет играть в защите? 2) До какого времени второе го...но будет стоять в наших воротах? Я конечно понимаю, что мяч в куче го...на может застрять, но обычно он его с легкостью преодолевает.
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-1
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