Во вторник, 17 октября, в 21:45 прошел матч квалификации Евро-2024 между сборными Мальты и Украины (1:3).

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Команды играли поединок 8-го тура отбора на Национальном стадионе в Та-Кали (Мальта).

Мальта – Украина. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Пол Мбонг, 12 мин.

ГОЛ! 1:1. Камензули, 38 мин (автогол)

ГОЛ! 1:2. Артем Довбик, 43 мин (пен)

ГОЛ! 1:3. Михаил Мудрик, 85 мин