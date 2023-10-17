Чемпионат Европы17 октября 2023, 23:47 | Обновлено 18 октября 2023, 00:04
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Мальта – Украина – 1:3. Шедевр Мудрика, автогол-курьез. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор поединка 8-го тура квалификации Евро-2024
17 октября 2023, 23:47 | Обновлено 18 октября 2023, 00:04
13980
11
Во вторник, 17 октября, в 21:45 прошел матч квалификации Евро-2024 между сборными Мальты и Украины (1:3).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды играли поединок 8-го тура отбора на Национальном стадионе в Та-Кали (Мальта).
Мальта – Украина. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Пол Мбонг, 12 мин.
ГОЛ! 1:1. Камензули, 38 мин (автогол)
ГОЛ! 1:2. Артем Довбик, 43 мин (пен)
ГОЛ! 1:3. Михаил Мудрик, 85 мин
События матча
85’
ГОЛ ! Мяч забил Михаил Мудрик (УКРАИНА).
43’
ГОЛ ! С пенальти забил Артем Довбик (УКРАИНА).
38’
ГОЛ ! Автогол забил Райан Камензули (Мальта).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Пол Мбонг (Мальта).
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але гра жахлива.