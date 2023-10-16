Во вторник, 17 октября, состоится поединок отборочного турнира Евро-2024, в котором встретятся сборные Мальты и Украины. Матч пройдет в Та-Кали на Национальном стадионе, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Сборная Украины продолжает бороться за путевку на чемпионат Европы. В минувшую субботу «сине-желтые» одержали победу, обыграв Северную Македонию со счетом 2:0. Наша команда имеет в своем активе 10 очков, как и Италия, которая провела на одну игру меньше. Сборная Мальты в текущем отборочном турнире потерпела шесть поражений и является аутсайдером группы С. В первом матче с мальтийцами подопечные Сергея Реброва одержали победу со счетом 1:0. Единственный гол с пенальти забил Виктор Цыганков.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Мальта – Украина, за которой можно следить в украинской версии сайта.