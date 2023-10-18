РЕБРОВ: «Мы сами создали себе проблемы. На нас давил результат»

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал выездную победу над Мальтой (3:1) в квалификации Евро-2024.

– Какие ваши мысли о матче? Почему первый тайм показался столь сложным?

– В первом тайме мы сами себе создали проблемы, но решили их во втором. Мы проигрывали борьбу, пропустили гол, но вернулись в игру. Поединок был очень трудным. Все должны понимать, что результат сегодня был очень важен. Я благодарен игрокам, что они его получили. Но мы должны улучшать нашу игру.

– Какие ваши эмоции после первого гола Михаила Мудрика за национальную команду? Поможет ли это ему в плане понижения давления? Что вы ему сказали?

– Мы все его поздравили. Это очень важный шаг для Миши. Он забил, создавал моменты для себя и партнеров. Заработали важные три очка, двигаемся дальше.

– Прокомментируйте игру сборной Мальты.

– Соперники играли здорово сегодня. А у нас была проблема – мы позволяли мальтийцам создавать слишком много моментов. У хозяев не было турнирной мотивации, они хотели показать хорошую игру перед своими трибунами. Думаю, им это удалось. Как я уже сказал, проблема была у нас, особенно в первом тайме, где на нас давил результат.

– Что вас озадачило в действиях вашей команды, показавшей не лучшую игру?

– Для Украины всегда тяжело играть против таких соперников, которые сильно закрываются. Это показала и наша предыдущая встреча с Мальтой. Это очень компактная команда. Любой сборной тяжело в таких условиях, если не забить быстрый гол. А в особенности если ты пропускаешь. Но мы пытались вернуться, забили два мяча, очень важно было это сделать в первом тайме. Во втором мы не создали много моментов, но атаковали, пытались забить третий мяч, чтобы чувствовать себя более комфортно.

– Вы уже говорили с Унае Мельгосой после победы молодежной сборной Украины над Англией? Как отреагировали на эту победу?

– Да, мы все довольны. Я приветствовал Унаи. Это очень важно в первую очередь для него, потому что команда сейчас будет больше доверять тренеру, двигаться с ним. Это важная победа не только для Унаи, но и для всей Украины, поскольку обыграть топ-команду в Европе всегда большой праздник.

ВИДЕО. Пресс-конференция Сергея Реброва после игры с Мальтой