17 октября национальная сборная Украины проведет предпоследний поединок в рамках отбора на Евро-2024. Соперником команды Сергея Реброва будет сборная Мальты.

Мальта

Прописной аутсайдер нашей группы оказался таковым не только на «бумаге», но и в реальности. После шести туров в активе островной сборной – ноль очков, лишь один забитый мяч и сразу 15-ть пропущенных. Мальтийцы с первого же игрового дня прочно застолбили за собой статус андердога, и за два тура до финиша отборочной еврокампании «обеспечили» себе последнее место в таблице.

В плюсы подопечным итальянского специалиста Марколини, который возглавляет сборную Мальты, можно засчитать, разве что, умение достойно проигрывать. За шесть туров было лишь два крупных поражения – по 0:4 от англичан и итальянцев. А вот против сборных Северной Македонии и Украины мальтийцы «бодались» не по-детски: минимальные поражения (1:2 и 0:1 соответственно).

Для команды Сергея Реброва первая дуэль против сборной Мальты получилась уж очень сложной и трудоемкой. Несмотря на инициативу и созданные моменты с нашей стороны, мальтийцы не только очень умело оборонялись, но и сами создавали опасность у чужих ворот.

Победу украинцам удалось вырвать лишь в середине второго тайма, когда на 72-й минуте Цыганков реализовал пенальти. Двадцатью минутами ранее аналогичную попытку не сумел материализовать в забитый мяч Ярмоленко (угодил в перекладину).

Украина

Обоих пенальтистов сборной Украины с первого матча против Мальты в ответном поединке не будет. И Ярмоленко, и Цыганков травмированы, и в октябрьском игровом цикле сборной Украины они не помощники.

По причине травмы не попадет в заявку на игру и центрбек Кривцов. А вот Малиновский не сможет сыграть против мальтийцев по другой причине: из-за «лишней» желтой карточки, полученной в игре против Северной Македонии.

Игра против македонцев для сборной Украины получилась непростой и энергозатратной, поэтому задача номер один для тренерского штаба «сине-желтых» накануне вояжа на Мальту – сделать все возможное, чтобы футболисты успели восстановиться и физически, и морально.

Несмотря на статус явного аутсайдера группы, сборная Мальты представляет определенную опасность (доказано, хотя бы, первым поединком между соперниками), и недооценивать ее ни в коем случае нельзя.

Тем более, что сборная Украины продолжает вести борьбу с Италией за второе место в группе. И для того, чтобы «сине-желтые» оставались в игре до последнего тура, им кровь из носу нужно добывать три очка в игре против команды Марколини.

История противостояний

Этот матч станет для соперников лишь вторым официальным. Первый летом сего года закончился минимальной победой «сине-желтых» 1:0. Единственный мяч на счету Цыганкова, реализовавшего пенальти.

Однако был еще один поединок между этими оппонентами, сыгранный летом 2017-го, и носивший статус товарищеского. Тогда сенсационную победу одержали мальтийцы, и та игра долго была пятном на репутации тогдашнего наставника сборной Украины Андрея Шевченко. Но из-за превышения лимита на замены обеими командами, тот матч не внесен в реестр ФИФА.

Прогноз

Сергей Ребров после матча с Северной Македонией отметил, что в следующем поединке даст возможность проявить себя новым игрокам. Однако, по всей видимости, если ротация и будет произведена, она будет носить точечный характер.

Не исключено, что и Микеле Марколини сделает некоторые кадровые перестановки после матча с итальянцами. Тем не менее, предположим, что, несмотря на определенные сложности игры сборной Украины во втором поединке «спарки», наши футболисты одержат победу. Она им попросту важнее.

Кроме того, класс нашей команды заметно выше. Поэтому рекомендуем ставить на выигрыш «сине-желтых». Ориентировочно – в два мяча.

Ориентировочные составы:

Мальта: Бонелло, Аттар, Апап, Пепе, Мускат, Камензули, Нвоко, Кристенсен, Гилломье, Пайбер, Сатариано

Украина: Трубин, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Пихаленок, Зинченко, Судаков, Мудрик, Зубков, Довбик.

17 октября, вторник