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Евро
УКРАИНА
19.06.2023 19:00 – FT 1 : 0
Мальта
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19 июня 2023, 21:02 | Обновлено 19 июня 2023, 22:15
12615
134

Два пенальти, один гол. Украина с проблемами переиграла Мальту

Наша команда все же набрала максимум очок в июньских матчах отбора к Евро-2024

19 июня 2023, 21:02 | Обновлено 19 июня 2023, 22:15
12615
134
Два пенальти, один гол. Украина с проблемами переиграла Мальту
Getty Images/Global Images Ukraine

Наверное, ни разу путь национальной сборной Украины на большой международный турнир не был легким, кроме домашнего чемпионата Европы-2012, но это уже другая история. Вот и в этот раз в отборочной группе C с «сине-желтыми» в составе присутствовали Англия и Италия, что существенно усложняло нашу задачу в борьбе за заветные путевки в Германию на следующее лето.

Начинался этот цикл для нас неудачно – с поражения на «Уэмбли» от англичан (0:2), после чего команду доверили Сергею Реброву, который в первом же официальном матче обыграл Северную Македонию на ее поле со зрелищным камбеком по ходу игры (3:2). Следующим соперником на нашем пути была национальная команда Мальты, которую многие могли заблаговременно посчитать «футбольным карликом», однако наш собственный опыт должен был сразу же предостерегать от подобных эпитетов.

Ротация от нашего тренерского штаба была очевидным и необходимым шагом, однако назвать тот стартовый состав, который в итоге образовался, «вторым» или «резервным», было бы очень опрометчиво. Да и события на футбольном поле на первых минуты подсказывали, что вышли играть вполне боеспособные исполнители, и чудом мы не забили быстрый мяч усилиями Ваната, удар которого на четвертой минуте с близкого расстояния потянул голкипер Мальты.

Что касается противостояния именно этой пары исполнителей, то в дальнейшем имела место интересная история, потому что наш нападающий под занавес первого тайма случайно травмировал вратаря Бонелло, так что гости были вынуждены выпускать в рамку ворот футболиста с еще меньшим опытом игры на высоком уровне. Правда, Генри так и ушел с поля с перебинтованной рукой, однако без пропущенных мячей за плечами, что было наверняка самым большим камнем, который можно было бросить в огород команды Реброва.

И если бы при этом Украина еще и привычным образом не допускала опрометчивых действий в защите. В очередном матче Матвиенко, которого переместили на левый фланг обороны, имел проблемы с противодействием оппонентам, поэтому и у владений Трубина местами было очень неспокойно. Смешно говорить о том, что нам где-то повезло не пропустить до перерыва, однако, в контексте отсутствия моментов на чужой половине, что еще можно было обсуждать? Пушка Малиновского в компенсированное время немного разрядила положение, однако Мэтью Грек не пропустил от первой же угрозы, а мы, соответственно, так и не забили.

То, что легкой прогулки в этом матче действительно не предвидится, мы хорошо усвоили еще в первом тайме, поэтому команде Реброва не нужно было искать нам лишнего подтверждения этому перерыву. Но она отыскала! На 50 минуте серия рикошетов у чужих ворот завершилась ударом Степаненко в руку Жану Боргу, а после просмотра VAR главный арбитр назначил пенальти, который был для нас очень к месту. Настолько, что опытный Андрей Ярмоленко занервничал и пробил в перекладину.

Сборная испытывала в определенной степени шоковое состояние из-за этой досадной неудачи капитана и на этом фоне соперники даже начали создавать что-то вблизи наших ворот. Хорошо, что никаких проблем в итоге так и не возникло, а период неопределенности в игре быстро подошел к концу. Причем еще одним пенальти. На этот раз уже Ярмоленко, словно извиняясь перед партнерами, подставился под фол того самого Жана Борга в центре чужих владений, но сам пробивать с отметки не стал.

Это право он предоставил Виктору Цыганкову, который, хоть и заметно волновался, все же пробил четко под левую стойку. Полученное преимущество по счету в дальнейшем нужно было либо увеличивать, либо защищать. У «сине-желтых» получилось что-то посередине, а потому и напряжение в матче никак не удавалось свести к минимуму. Мальта сидела в глубокой защите и почти не контратаковала, однако мы свои моменты редко доводили до завершающего удара, поэтому фактически выстрадали успех у соперника такого себе уровня. Но очень крепкого – это нужно отметить.

В первом же матче осенью сборная Украины примет Англию, а Мальта встретится дома с Северной Македонией.

Отбор на ЧЕ-2024. Группа С.

Украина – Мальта – 1:0.

Цыганков, 72, пен.

Ванат, 43, Малиновский, 56 – Ж. Долг, 51, С. Долг, 70.

На 52 минуте Ярмоленко (Украина) не реализовал пенальти (перекладина).

Украина: Трубин – Конопля, Кривцов, Забарный, Матвиенко (Миколенко, 46) – Степаненко, Малиновский (Буяльский, 63) – Ярмоленко (Сидорчук, 81), Цыганков (Сваток, 90+5), Судаков – Ванат (Довбик, 63).

Мальта: Бонелло (М. Грек, 45+3) – З. Мускат, С. Борг, Ж. Борг – Д. Мбонг (Дегабриэле, 88), Янкам, Гийомье, Теума (Дж. Грек, 88), Камендзули - Джонс (Димек, 62), Нвоко (Саториано, 46).

Арбитр: Рудди Букке (Франция).

Стадион: «Антон Малатински» (Трнава, Словакия).

УКРАИНА - МАЛЬТА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

72’
ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Цыганков (УКРАИНА).
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сборная Украины по футболу сборная Мальты по футболу Евро-2024 Украина - Мальта отчеты Виктор Цыганков Андрей Ярмоленко
Источник Sport.ua
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Комментарии 134
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Mykhailo Stepanov
така в нас доля мабуть: їбашити кацапів і пити валідол під час матчів збірної
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+9
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bonv
Циганкову особливий респект! З перемогою!
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+8
AK.228
Буяльський освіжив гру!!
Циганков - топ!!
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+6
Минусовальщик
Русня даже в интернете не даёт никому покоя. Когда же они угомонятся. А то кроты вон уже все не нервах от них. Несут какую-то ахинею про 1515 и т.д.
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+4
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Минусовальщик
Запасной который вернул себе аккаунт Как Так (лучшая идея в его жизни) окончательно свихнулся. Всех кто ему не нравится он называет "Татьяной 1515" (есть и другие вариции). Это же насколько ему тот человек жизнь испортил, что он его так тотально ненавидет и везде сунет с поводом и без)))
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+2
Умник
Норм. Сейчас все умеют играть в футбол.
Витя стал лидером сборной.
Как и предполагал. От его игры зависит результат.
Из 23 игроков ни одного игрока кроме него нет такой стабильности.
Прекращайте играть в агентские игры и ставить тренера в неудобное положение.
В сборной должны играть сильнейшие.
На мой взгляд не дать шанс Кочергину и Русину это ошибка.
Ребров главный, но не только он принимает решение. Надеюсь многое поменяется.
А так с победой, спасибо болельщикам их реально много было.
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+1
ิ᠋
Московская нечесть в своем стиле вылезла на сайт и начала всех минусовать! Вам не нравится что Украина победила, а ваша сборная даже не играет свои матчи?
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0
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Tom😼
Команда виграла і це головне.
Вітаю нашу збірну і всіх вболівальників.
Дійсно, сьогодні була не така гра, яку всі очикували, але Ребров зі своєю задачею впорався і знову заміни спрацювали. 
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-2
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Иван Качура
Знову заміни пожвавили гру. В позиційній атаці одні муки( Проти Англії та Італії треба включатись в першому таймі, інакше нас розтопчуть. 
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-2
vazazh
Ну зрозуміло, можна вискочити з трусів, та волати "ура". Але, як подивитися реально на все, то можна змінити оцінки - "повна ж... огірків". Гри немає і мабуть не буде. І це не к Реброву. На жаль під благодатний вий болільників наш футбол згубили - суркісята. ахметов, павелко та інш. гів...Які взагалі не цікавилися власне українським футболом, а власними коштами та нагородами, та крали на ньому як могли. При повній підтримці - вас, вболівальники, ви ж радієте - оцьому, неперевершеному поступу. Куди поступ? До арменії, літви та ін? Чи є щось до Італії, Іспанії та ін, де готують молодь. А ми купували одного кольору гравців, які були нічим, за копійки, продовали з прибутком (зрозуміло, оті вище названі, а не Ви. Ви просто вили з радощі від натуралізації чергового кольорового, від того, що "ваш" ДК чи ШД став чемпіоном). Вам було по качану, що буде з нашим футболом. От тепер маєте, те що маєте. Мальта - це вже стовб европейського футболу. Що буде після Італії та Англії -0 ну повний 3,14-здець, але ви будете радіти, що всьго то так, чи ще щось. Вибачаюсь - Ви такі ж 3,14-дари, як оце павелко та інше, і це Ви довели наш футбол до стану зубожіння.
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-3
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Local78
Результат є, а оптимізму на вересневі матчі мало.
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-3
Первый Среди Равных
Особливої радості після гри нема. Тому що розумієш, шо Італія з Англією нас відвозять. Шанси на прохід на Євро мізерні. 
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-3
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Kak tak
А узкие с дворниками таджикистана когда играют ?
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-4
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Минусовальщик
Москали высмеивают нас за то, что мы забили гол только на 70 минуте, и то с сомнительного пенальти!! И это при том что в соперниках было карликовое государство!!!!!
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-4
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Eugenii Skrypka
А что вы минусуете? Игра говно! Тут трансферов не будет как тогда в Динамо или ференце... 
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-5
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BekXan
Я так поняв знову з'явився довб@йоб який накліпав купу аків і сидить тeпо всіх мінусує.
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-5
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CAHbI4
Боже, це ПОЗОР просто..... Игра ДНО. Могли получить не одну банку в свою ворота. Что у Реброва в голове творится, только ему самому известно. Тренер напрочь проиграл этот матч. Повезло с пенальти. 
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-5
BekXan
У Реброва буде час.Важкувато,але головне виконано.
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-6
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Бондаренко Александр
С Македонию хоть второй тайм был нормальный,с Мальтой,что первый,что второй-никакой
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-6
serhiy
Кацапська шваль-сосіть "лапу" і ставте мінус !
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-6
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