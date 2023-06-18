Украина – Мальта. Прогноз и анонс на матч отбора на Евро-2024
Команде Сергея Реброва нельзя терять очки
Блок из трех июньских матчей сборная Украины будет завершать в понедельник, 19 июня формально домашним поединком отбора на Евро-2024 против Мальты, который состоится в словацкой Трнаве. Стартовый свисток французского рефери Рудди Буке прозвучит в 19:00 по Киеву.
Украина
За несколько дней до начала июньского цикла из трех матчей сборная Украины наконец-то получила полноценного главного тренера – как все и ожидали, им стал Сергей Ребров. И первые два матча нового коуча оставили противоречивое впечатление. 3:3 с Германией, пусть и в товарищеском матче – звучит неплохо, но, поскольку до 83-й минуты команда вела 3:1, осталось ощущение недосказанности.
В матче отбора на Евро-2024 против Северной Македонии все было совсем по-другому. Первый тайм подопечные Сергея Реброва откровенно провалили. Да, голы хозяев были далеко не обязательными, но в целом они полностью отображали то, что происходило на поле в Скопье.
Стартовый план Реброва на игру не сработал от слова «вообще», но новый коуч национальной команды показал готовность признавать свои ошибки, оперативно и эффективно их исправлять. Во втором тайме украинцы полностью перевернули ход матча и одержали волевую победу со счетом 3:2 – такого в исполнении нашей сборной не доводилось видеть довольно давно. Хотя, конечно, удаление Муслиу заметно упростило задачу команде Реброва в конце второго тайма. Победный гол на счету Виктора Цыганкова, который переживает, наверно, лучший отрезок к своей карьере и, похоже, превращается в лидера сборной – до этого 25-летний вингер «Жироны» оформил и дубль в ворота Германии.
Завершать июньский цикл команда будет формально домашним матчем против главного аутсайдера группы С, команды Мальты. Учитывая наличие в группе сразу двух тяжеловесов мирового футбола, терять очки в таких матчах мы просто не имеем права. Более того: даже просто взять все «свои» очки может оказаться недостаточно.
В предстоящем матче будет интересно понаблюдать за перестановками в стартовом составе сборной Украины в сравнении с матчем против Мальты. Ребров только в начале своего пути в сборной, только ищет оптимальные сочетания игроков, стартовый план на игру с Северной Македонией не сработал – так что перестановок можно ждать ощутимых. Как по именам, так, возможно, и в плане игровой схемы.
Мальта
Сборной Мальты не привыкать выполнять роль статиста в отборочных турнирах. Когда футбольным карликам удается сотворить сенсацию и отобрать очки у команд более высокого ранга, принять говорить о выравнивании современного футбола и о том, что слабых команд не осталось. Но мальтийцы дают поводы для подобных разговоров крайне редко. И, будем надеяться, завтра этот случай не наступит.
Возглавляет мальтийцев 47-летний Микеле Марколини, который в качестве игрока успел поиграть в Серии А за «Бари», «Аталанту» и «Кьево». В трех стартовых для себя матчах отбора на Евро-2024 Мальта прогнозировано не набрала ни одного очка: поражения от Италии (0:2), Северной Македонии (1:2) и Англии (0:4). Отобрать очки у наших предыдущих соперников подопечные Марколини не сумели, но нервы попортили изрядно.
До матча с Англией (16 июня) мальтийцы 9 июня провели товарищеский матч против сборной Люксембурга, и в битве футбольных карликов победили со счетом 1:0 благодаря голу Кириана Нвоко.
История встреч
Это звучит дико, но к матчу с Украиной Мальта подходит с лидерством по очным встречам. Команды встречались между собой лишь однажды – в товарищеском матче 6 июня 2017 года. И тогда еще сырая команда Андрея Шевченко, которая находилась лишь в процессе строительства, потерпела сенсационное поражение 0:1. С тех пор, конечно, много воды утекло, обе команды изменились до неузнаваемости, но прививку от недооценки соперника мы тогда, хочется надеяться, получили.
Прогноз на противостояние
Украина подходит к матчу в статусе очевидного и безоговорочного фаворита по мнению букмекеров. Придумывать велосипед мы не будем, и поставим на победу команды Сергея Реброва. Коэффициент 1,14 выглядит не очень аппетитно, зато надежно.
Ориентировочные составы
Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Конопля, Степаненко, Малиновский, Цыганков, Мудрик, Ярмоленко, Довбик
Мальта: Бонелло, Мускат, Борг, Апап, Аттар, Теума, Гилломье, Кристенсен, Мбонг, Нвоко, Джонс
19 июня, понедельник
|Украина – Мальта
|Трнава. Стадион «Антон Малатински». 19:00
|Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO, Суспільне
|УКРАИНА – МАЛЬТА. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ
|Арбитр: Рудди Боке (Франция)
|Прогноз Sport.ua – 3:0
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