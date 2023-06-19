В понедельник, 19 июня, в матче 4-го тура квалификации Евро-2024 в Трнаве (Словакия) играют сборные Украины и Мальты.

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Стартовый свисток французского арбитра Рудди Буке прозвучал в 19:00 по Киеву.

Украина – Мальта – 1:0. Один гол с двух пенальти. Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Виктор Цыганков, 72 мин (пен)