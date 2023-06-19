Чемпионат Европы19 июня 2023, 21:00 | Обновлено 19 июня 2023, 21:13
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Украина – Мальта – 1:0. Один гол с двух пенальти. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 4-го тура квалификации Евро-2024
19 июня 2023, 21:00 | Обновлено 19 июня 2023, 21:13
5957
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В понедельник, 19 июня, в матче 4-го тура квалификации Евро-2024 в Трнаве (Словакия) играют сборные Украины и Мальты.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток французского арбитра Рудди Буке прозвучал в 19:00 по Киеву.
Украина – Мальта – 1:0. Один гол с двух пенальти. Видео гола и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Виктор Цыганков, 72 мин (пен)
События матча
72’
ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Цыганков (УКРАИНА).
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Комментарии 1
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Я уже почти поверил, что Ребров таки фартовый - так отползти в этих играх не каждому такое удается. Особенно с Мальтой(!!!) и этим сомнительным вторым пеналем ( ведь мяч попал под мышку защитнику, какая там рука...). Теперь будем смотреть на игры с прямыми конкурентами, но фарт не может продолжаться вечно, не правда-ли? А игры поставленной в нашей сборной как не было, так и нет, от слова - совсем...
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