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  4. Украина – Мальта – 1:0. Один гол с двух пенальти. Видео гола и обзор матча
Евро
УКРАИНА
19.06.2023 19:00 – FT 1 : 0
Мальта
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Чемпионат Европы
19 июня 2023, 21:00 | Обновлено 19 июня 2023, 21:13
5957
1

Украина – Мальта – 1:0. Один гол с двух пенальти. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура квалификации Евро-2024

19 июня 2023, 21:00 | Обновлено 19 июня 2023, 21:13
5957
1
Украина – Мальта – 1:0. Один гол с двух пенальти. Видео гола и обзор матча
УАФ

В понедельник, 19 июня, в матче 4-го тура квалификации Евро-2024 в Трнаве (Словакия) играют сборные Украины и Мальты.

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Стартовый свисток французского арбитра Рудди Буке прозвучал в 19:00 по Киеву.

Украина – Мальта – 1:0. Один гол с двух пенальти. Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Виктор Цыганков, 72 мин (пен)

События матча

72’
ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Цыганков (УКРАИНА).
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Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Мальты по футболу Евро-2024 Украина - Мальта видео голов и обзор Виктор Цыганков пенальти Андрей Ярмоленко
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Владимир Коновалец
Я уже почти поверил, что Ребров таки фартовый - так отползти в этих играх не каждому такое удается. Особенно с Мальтой(!!!) и этим сомнительным вторым пеналем ( ведь мяч попал под мышку защитнику, какая там рука...). Теперь будем смотреть на игры с прямыми конкурентами, но фарт не может продолжаться вечно, не правда-ли? А игры поставленной в нашей сборной как не было, так и нет, от слова - совсем...
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