В понедельник, 19 июня, состоится поединок отбора на чемпионат Европы 2024 по футболу, в котором будут играть национальные сборные Украины и Мальты. Игра пройдет в Трнаве (Словакия) на поле стадиона «Антон Малатински», начало 0 в 19:00 по Киеву.

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Наша национальная сборная по отбору на Евро-2024 провела уже два матча. Сначала под руководством Руслана Ротаня без шансов уступила Англии, а 16 июня в первом официальном матче Сергея Реброва (до этого была ничья 3:3 в товарищеской встрече с немцами) совершила суперкамбек и выиграла 3:2. Сборная Мальты является аутсайдером нашей группы, но мы знаем, чем заканчивается шапкозакидательство соперников нашими футболистами - свежий пример с македонцами, а еще была и проиграна игра той же Мальте - 0:1 в 2017 году еще под руководством Андрея Шевченко.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка Украина – Мальта в украинской версии сайта.