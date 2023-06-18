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Евро
УКРАИНА
19.06.2023 19:00 - : -
Мальта
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Сборная УКРАИНЫ
18 июня 2023, 10:59 | Обновлено 18 июня 2023, 11:04
735
0

Украина – Мальта. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка отбора к ЧЕ-2024

18 июня 2023, 10:59 | Обновлено 18 июня 2023, 11:04
735
0
Украина – Мальта. Текстовая трансляция матча
УАФ
18 июня в 10:55 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

В понедельник, 19 июня, состоится поединок отбора на чемпионат Европы 2024 по футболу, в котором будут играть национальные сборные Украины и Мальты. Игра пройдет в Трнаве (Словакия) на поле стадиона «Антон Малатински», начало 0 в 19:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Наша национальная сборная по отбору на Евро-2024 провела уже два матча. Сначала под руководством Руслана Ротаня без шансов уступила Англии, а 16 июня в первом официальном матче Сергея Реброва (до этого была ничья 3:3 в товарищеской встрече с немцами) совершила суперкамбек и выиграла 3:2. Сборная Мальты является аутсайдером нашей группы, но мы знаем, чем заканчивается шапкозакидательство соперников нашими футболистами - свежий пример с македонцами, а еще была и проиграна игра той же Мальте - 0:1 в 2017 году еще под руководством Андрея Шевченко.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка Украина – Мальта в украинской версии сайта.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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