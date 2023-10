Арсенал уверен, что сможет продлить контракт с Беном Уайтом

Руководство лондонского «Арсенала» уверено, что им удастся продлить контракт с английским защитником Бенжаменом Уайтом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Переговоры идут с августа, 26-летний игрок счастлив в клубе. Его действующее соглашение действует до лета 2026 года, поэтому у «канониров» нет необходимости в быстром переподписании контракта.

В кампании 2023/24 Бен Уайт сыграл 12 матчей за «Арсенал», отметившись 1 забитым мячом. Футболист не пропустил ни одной игровой минуты в этом сезоне Английской Премьер-лиги.

