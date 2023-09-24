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Бёрнли
23.09.2023 22:00 – FT 0 : 1
Манчестер Юнайтед
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Англия
24 сентября 2023, 00:10 |
222
0

С помощью легенды. Ман Юнайтед в гостях минимально обыграл команду Компани

«Красные дьяволы» разобрались с «Бернли»

24 сентября 2023, 00:10 |
222
0
С помощью легенды. Ман Юнайтед в гостях минимально обыграл команду Компани
Getty Images/Global Images Ukraine

23 сентября состоялся матч 6-го тура АПЛ между клубами «Бернли» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «красных дьяволов».

Подопечные Венсана Компани пропустили гол на 45-й минуте. Отличился Бруну Фернандеш после ассиста легендарного 35-летнего защитника Джонни Эванса.

Интересно, что на 25-й Джонни поразил ворота хозяев, однако забитый мяч отменили из-за офсайда.

Сейчас «МЮ» занимает 8-е место в таблице чемпионата Англии с 9 очками после 6 туров. «Бернли» располагается на последнем 20-м месте с 1 пунктом.

АПЛ. 6-й тур. 23 сентября

Бернли – Манчестер Юнайтед – 0:1

Гол: Бруну Фернандеш, 45

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ФОТО. Эванс забил за Ман Юнайтед впервые с 2014-го, но VAR отменил гол
Венсан Компани Бернли Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Джонни Эванс Бруну Фернандеш
Источник Sport.ua
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