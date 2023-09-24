С помощью легенды. Ман Юнайтед в гостях минимально обыграл команду Компани
«Красные дьяволы» разобрались с «Бернли»
23 сентября состоялся матч 6-го тура АПЛ между клубами «Бернли» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «красных дьяволов».
Подопечные Венсана Компани пропустили гол на 45-й минуте. Отличился Бруну Фернандеш после ассиста легендарного 35-летнего защитника Джонни Эванса.
Интересно, что на 25-й Джонни поразил ворота хозяев, однако забитый мяч отменили из-за офсайда.
Сейчас «МЮ» занимает 8-е место в таблице чемпионата Англии с 9 очками после 6 туров. «Бернли» располагается на последнем 20-м месте с 1 пунктом.
АПЛ. 6-й тур. 23 сентября
Бернли – Манчестер Юнайтед – 0:1
Гол: Бруну Фернандеш, 45
Defeat at Turf Moor pic.twitter.com/6ER4b9wPKk— Burnley FC (@BurnleyOfficial) September 23, 2023
United take home all three points! 🙌#MUFC || #BURMUN— Manchester United (@ManUtd) September 23, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Ла Лиги
К построению офсайдных линий есть вопросы