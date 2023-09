С помощью легенды. Ман Юнайтед в гостях минимально обыграл команду Компани

23 сентября состоялся матч 6-го тура АПЛ между клубами «Бернли» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «красных дьяволов».

Подопечные Венсана Компани пропустили гол на 45-й минуте. Отличился Бруну Фернандеш после ассиста легендарного 35-летнего защитника Джонни Эванса.

Интересно, что на 25-й Джонни поразил ворота хозяев, однако забитый мяч отменили из-за офсайда.

Сейчас «МЮ» занимает 8-е место в таблице чемпионата Англии с 9 очками после 6 туров. «Бернли» располагается на последнем 20-м месте с 1 пунктом.

АПЛ. 6-й тур. 23 сентября

Бернли – Манчестер Юнайтед – 0:1

Гол: Бруну Фернандеш, 45

Defeat at Turf Moor pic.twitter.com/6ER4b9wPKk

United take home all three points! 🙌#MUFC || #BURMUN