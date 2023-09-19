Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Левандовски – самый возрастной автор гола Барселоны в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
19 сентября 2023, 23:27 |
631
0

Левандовски – самый возрастной автор гола Барселоны в Лиге чемпионов

Польскому форварду покорилось уникальное достижение в истории «Барсы»

19 сентября 2023, 23:27 |
631
0
Левандовски – самый возрастной автор гола Барселоны в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

По состоянию на 70-ю минуту матча Лиги чемпионов «Барселона» побеждает бельгийский «Антверпен» со счетом 4:0. Второй гол каталонцев на 19-й минуте забил Роберт Левандовски.

Польский нападающий «сине-гранатовых» стал самым возрастным автором забитого мяча за историю выступлений каталонского клуба в Лиге чемпионов. Предыдущее достижение принадлежало Жерару Пике, который забил киевскому «Динамо» в возрасте 34 лет в 2021 году.

В настоящее время Роберту Левандовски исполнилось 35 лет и 29 дней.

Сегодняшний забитый мяч позволил польскому форварду стать третьим футболистом после Месси и Роналду, забившего 100 голов в еврокубках.

По теме:
Аль-Наср с Роналду выиграл в Иране матч Лиги чемпионов Азии
Понервничали только в первом тайме. Ман Сити начал с волевой победы
Турнирные таблицы. Шахтер – на 3-й позиции. Итоги 1-го дня Лиги чемпионов
Барселона Криштиану Роналду Лионель Месси Роберт Левандовски Лига чемпионов цифры и факты
Источник Twitter
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ворота снова расстреляли. Шахтер пропустил третий гол от Порту в матче ЛЧ
Футбол | 19 сентября 2023, 22:35 1
Ворота снова расстреляли. Шахтер пропустил третий гол от Порту в матче ЛЧ
Ворота снова расстреляли. Шахтер пропустил третий гол от Порту в матче ЛЧ

Иранский форвард Мехди Тареми отличился забитым голом на 29-й минуте

Льюис назвал самого сильного панчера, против которого дрался
Бокс | 19 сентября 2023, 13:59 2
Льюис назвал самого сильного панчера, против которого дрался
Льюис назвал самого сильного панчера, против которого дрался

Леннокс уверен, что это был Шеннон Бриггс

Цыганков оформил гол, Довбик – ассист. Жирона поднялась в топ-3
Футбол | 19.09.2023, 00:05
Цыганков оформил гол, Довбик – ассист. Жирона поднялась в топ-3
Цыганков оформил гол, Довбик – ассист. Жирона поднялась в топ-3
Цыганков и Довбик получили высокие оценки за матч Жироны против Гранады
Футбол | 19.09.2023, 00:59
Цыганков и Довбик получили высокие оценки за матч Жироны против Гранады
Цыганков и Довбик получили высокие оценки за матч Жироны против Гранады
Стали известны составы на матч ЛЧ между Шахтером и Порту
Футбол | 19.09.2023, 20:50
Стали известны составы на матч ЛЧ между Шахтером и Порту
Стали известны составы на матч ЛЧ между Шахтером и Порту
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гранада – Жирона – 2:4. Гол Цыганкова, ассист Довбика. Видео голов и обзор
Гранада – Жирона – 2:4. Гол Цыганкова, ассист Довбика. Видео голов и обзор
19.09.2023, 00:43
Футбол
Третье поражение сборной Украины в отборе на Олимпиаду-2024
Третье поражение сборной Украины в отборе на Олимпиаду-2024
19.09.2023, 09:43 36
Волейбол
ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
18.09.2023, 22:26 37
Футбол
Стали известны все участники плей-офф финала Кубка Дэвиса 2023
Стали известны все участники плей-офф финала Кубка Дэвиса 2023
18.09.2023, 00:50
Теннис
Почти без сопротивления. Динамо уверенно переиграло Ворсклу
Почти без сопротивления. Динамо уверенно переиграло Ворсклу
18.09.2023, 19:00 66
Футбол
Юношеская Лига УЕФА. Шахтер начал турнир с разгромного поражения
Юношеская Лига УЕФА. Шахтер начал турнир с разгромного поражения
19.09.2023, 15:59 33
Футбол
Жена Конопли призналась, почему прекратила отношения с Денисом Поповым
Жена Конопли призналась, почему прекратила отношения с Денисом Поповым
18.09.2023, 17:25 23
Футбол
«Цыганков – Месси при Гвардиоле, Довбик – топ». Фаны Жироны – про украинцев
«Цыганков – Месси при Гвардиоле, Довбик – топ». Фаны Жироны – про украинцев
19.09.2023, 07:20 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем