Левандовски – самый возрастной автор гола Барселоны в Лиге чемпионов

По состоянию на 70-ю минуту матча Лиги чемпионов «Барселона» побеждает бельгийский «Антверпен» со счетом 4:0. Второй гол каталонцев на 19-й минуте забил Роберт Левандовски.

Польский нападающий «сине-гранатовых» стал самым возрастным автором забитого мяча за историю выступлений каталонского клуба в Лиге чемпионов. Предыдущее достижение принадлежало Жерару Пике, который забил киевскому «Динамо» в возрасте 34 лет в 2021 году.

В настоящее время Роберту Левандовски исполнилось 35 лет и 29 дней.

Сегодняшний забитый мяч позволил польскому форварду стать третьим футболистом после Месси и Роналду, забившего 100 голов в еврокубках.

