Александр МИТРОВИЧ: «Не скучаю по Англии, я наконец-то играю за топ-клуб»

Нападающий «Аль-Хиляля» Александр Митрович прокомментировал свой трансфер из «Фулхэма» в чемпионат Саудовской Аравии:

«Я не скучаю по Англии, я играл там много лет. Я очень счастлив, что наконец-то играю за топ-клуб. «Аль-Хиляль» в Азии это нечто похожее на «Реал» Мадрид в Европе. Я очень счастлив здесь и хочу выигрывать трофеи».