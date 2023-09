Александр МИТРОВИЧ: «Не скучаю по Англии, я наконец-то играю за топ-клуб»

Нападающий «Аль-Хиляля» Александр Митрович прокомментировал свой трансфер из «Фулхэма» в чемпионат Саудовской Аравии:

Напомним, «Аль-Хиляль» подписал Александра Митровича летом 2023 года, заплатив «Фулхэму» около 50 миллионов евро. 29-летний нападающий уже разрывает чемпионат Саудовской Аравии: 5 голов и 1 ассист в 4 матчах.

Aleksandar Mitrović: “I have no nostalgia for England, I played many years there”.



“I’m happy to have finally arrived at a top club. Al-Hilal is a bit like Real Madrid in Europe”. 🔵🇸🇦



“I’m very happy here and I want to win titles”, told Gazzetta dello Sport. pic.twitter.com/O81PH8Fdeg