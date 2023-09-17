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Саудовская Аравия
17 сентября 2023, 13:26 |
555
0

Александр МИТРОВИЧ: «Не скучаю по Англии, я наконец-то играю за топ-клуб»

Нападающий «Аль-Хиляля» прокомментировал свой трансфер

17 сентября 2023, 13:26 |
555
0
Александр МИТРОВИЧ: «Не скучаю по Англии, я наконец-то играю за топ-клуб»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Митрович

Нападающий «Аль-Хиляля» Александр Митрович прокомментировал свой трансфер из «Фулхэма» в чемпионат Саудовской Аравии:

«Я не скучаю по Англии, я играл там много лет. Я очень счастлив, что наконец-то играю за топ-клуб. «Аль-Хиляль» в Азии это нечто похожее на «Реал» Мадрид в Европе. Я очень счастлив здесь и хочу выигрывать трофеи».

Напомним, «Аль-Хиляль» подписал Александра Митровича летом 2023 года, заплатив «Фулхэму» около 50 миллионов евро. 29-летний нападающий уже разрывает чемпионат Саудовской Аравии: 5 голов и 1 ассист в 4 матчах.

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Александар Митрович Аль-Хиляль Английская Премьер-лига чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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