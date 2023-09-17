Александр МИТРОВИЧ: «Не скучаю по Англии, я наконец-то играю за топ-клуб»
Нападающий «Аль-Хиляля» прокомментировал свой трансфер
Нападающий «Аль-Хиляля» Александр Митрович прокомментировал свой трансфер из «Фулхэма» в чемпионат Саудовской Аравии:
«Я не скучаю по Англии, я играл там много лет. Я очень счастлив, что наконец-то играю за топ-клуб. «Аль-Хиляль» в Азии это нечто похожее на «Реал» Мадрид в Европе. Я очень счастлив здесь и хочу выигрывать трофеи».
Напомним, «Аль-Хиляль» подписал Александра Митровича летом 2023 года, заплатив «Фулхэму» около 50 миллионов евро. 29-летний нападающий уже разрывает чемпионат Саудовской Аравии: 5 голов и 1 ассист в 4 матчах.
Aleksandar Mitrović: “I have no nostalgia for England, I played many years there”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 17, 2023
“I’m happy to have finally arrived at a top club. Al-Hilal is a bit like Real Madrid in Europe”. 🔵🇸🇦
“I’m very happy here and I want to win titles”, told Gazzetta dello Sport. pic.twitter.com/O81PH8Fdeg
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
По завершению сезона 2023/24 Андрей покинет королевский клуб
Тренер оценил сложную победу