Арсенал летом не собирался отспускать Габриэла

Английский «Арсенал» летом не собирался отпускать своего защитника Габриэла Магальяеса, сообщает Фабрицио Романо.

К 25-летнему бразильцу проявляли интерес в Саудовской Аравии, однако без конкретных предложений. «Арсенал» также не вел переговоров по трансферу Габриэла и не отпустил бы его даже за 200 миллионов евро.

В нынешнем сезоне в составе «Арсенала» Габриэл Магальяес сыграл три матча, а за прошлый сезон - 54 матча, в которых забил три гола.

Arsenal never wanted to sell Gabriel Magalhaes this summer; never a concrete option despite interest from Saudi, not even a negotiation between clubs ⛔️🇧🇷



