Интер подписал молодого таланта Жироны

Итальянский «Интер» подписал молодого опорного полузащитника испанской «Жироны» Дилана Сарате Идальго, сообщает Фабрицио Романо.

16-летний Сарате Идальго подписал контракт до июня 2026 года и будет выступать в молодежной системе «Интера» за команду U-18. Колумбиец с испанским гражданством стал третьим игроком, который перешел в молодежную систему «Интера» из чемпионата Испании, после Уго Уманеса и Анаса Эль-Мабуби.

Дилан Сарате Идальго начинал в молодежной системе испанской «Корнеллы». В «Жирону» полузащитник перешел в июле 2022 года.

Inter have completed formal steps to sign 2007 born midfielder Dilan Zarate Hidalgo from Girona ⚫️🔵 #Inter



It’s third signing for the Academy from Spain after Hugo Humanes and Anas El Mahboubi. pic.twitter.com/9F5xwmckPV