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  4. Ноттингем Форест подписал форварда Челси
Англия
01 сентября 2023, 05:35 |
162
0

Ноттингем Форест подписал форварда Челси

Каллум Хадсон-Одои переезжает из Лондона в Ноттингем

01 сентября 2023, 05:35 |
162
0
Ноттингем Форест подписал форварда Челси
Twitter (Фабрицио Романо). Каллум Хадсон-Одои

Форвард лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои переходит в «Ноттингем Форест», сообщает Фабрицио Романо.

После того как два дня назад клубы достигли устного соглашения, сделка по трансферу 22-летнего Хадсона-Одои была закрыта. Утром форвард пройдет медосмотр, после чего будет представлен, как игрок «Ноттингем Форест».

В нынешнем сезоне в составе «Челси» Каллум Хадсон-Одои не играл. Прошлый сезон форвард провел в аренде в немецком «Байере», за который сыграл 21 матч, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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трансферы Ноттингем Форест Каллум Хадсон-Одои Челси трансферы АПЛ Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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