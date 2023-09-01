Ноттингем Форест подписал форварда Челси
Каллум Хадсон-Одои переезжает из Лондона в Ноттингем
Форвард лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои переходит в «Ноттингем Форест», сообщает Фабрицио Романо.
После того как два дня назад клубы достигли устного соглашения, сделка по трансферу 22-летнего Хадсона-Одои была закрыта. Утром форвард пройдет медосмотр, после чего будет представлен, как игрок «Ноттингем Форест».
В нынешнем сезоне в составе «Челси» Каллум Хадсон-Одои не играл. Прошлый сезон форвард провел в аренде в немецком «Байере», за который сыграл 21 матч, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Callum Hudson-Odoi to Nottingham Forest, here we go! Deal finally sealed with Chelsea after verbal agreement revealed two days ago 🚨🔴🌳 #NFFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2023
Medical tests booked early morning then CHO will sign in as new Forest player. #DeadlineDay pic.twitter.com/wcg6ddzK8d
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