ОФИЦИАЛЬНО. Сыграет против Месси. Даллас подписал экс-игрока Реала

Американский футбольный клуб «Даллас» официально объявил о подписании 33-летнего испанского полузащитника Асьера Ильярраменди.

Контракт рассчитан на до конца 2023 года. В соглашение включена опция продления на 2024 год. Испанец присоединился к команде на правах свободного агента. В конце сезона 2022/23 Асьер покинул «Реал Сосьедад».

В предыдущем сезоне 33-летний Ильярраменди провел 31 матч за испанский клуб во всех турнирах. В его активе 1 гол и 2 ассиста.

Отметим, что с 2013 по 2015 год Асьер выступал за «Реал» Мадрид.

Следующий матч «Даллас» проведет 7 августа против «Интера» Майами, где играет Лионель Месси. Это будет поединок 1/8 финала Кубка лиг 2023.

