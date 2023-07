Подготовка к US Open. Свентек успешно стартовала на турнире в Варшаве

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) успешно стартовала на хардовом турнире серии WTA 250 в Варшаве (Польша).

В 1/16 финала соревнований полька в двух сетах обыграла Нигину Абдураимову (Узбекистан, WTA 181) за 1 час и 37 минут.

WTA 250 Варшава. Хард. 1/16 финала

Ига Свентек (Польша) [1] – Нигина Абдураимова (Узбекистан) – 6:4, 6:3

Это была первая встреча теннисисток.

Во втором раунде турнира Ига сыграет против победительницы матча Клэр Лю – Юань Юэ.

Свентек возглавила заявочный список на US Open 2023, который стартует 28 августа.

Ранее с соревнований в Варшаве вылетела украинка Дарья Снигур, которая уступила Кларе Таусон.

A hometown cheer for the top seed 🗣️@iga_swiatek secures the win in Warsaw!#BNPParibasWarsawOpen pic.twitter.com/qnLA5rPfM5