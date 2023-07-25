Снигур проиграла Таусон на турнире WTA в Варшаве

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№128 WTA) завершила выступления на хардовом турнире WTA 250 в Варшаве.

В первом раунде украинка проиграла Кларе Таусон из Дании (№91 WTA).

Варшава. Первый раунд

Дарья Снигур (Украина) – Клара Таусон (Дания) – 2:6, 3:6

Это была первая встреча между этими теннисистками.

В следующем раунде победительница встречи сыграет провив Наталии Стеванович (№166 WTA) или Татьяны Марии (№65 WTA).

На прошлой неделе Снигур выиграла 100-тысячник ITF в Испании.