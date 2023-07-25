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WTA
25 июля 2023, 14:44 | Обновлено 25 июля 2023, 14:49
452
2

Снигур проиграла Таусон на турнире WTA в Варшаве

Дарья уступила представительнице Дании в двух сетах

25 июля 2023, 14:44 | Обновлено 25 июля 2023, 14:49
452
2
Снигур проиграла Таусон на турнире WTA в Варшаве
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№128 WTA) завершила выступления на хардовом турнире WTA 250 в Варшаве.

В первом раунде украинка проиграла Кларе Таусон из Дании (№91 WTA).

Варшава. Первый раунд
Дарья Снигур (Украина) – Клара Таусон (Дания) – 2:6, 3:6

Это была первая встреча между этими теннисистками.

В следующем раунде победительница встречи сыграет провив Наталии Стеванович (№166 WTA) или Татьяны Марии (№65 WTA).

На прошлой неделе Снигур выиграла 100-тысячник ITF в Испании.

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WTA Варшава Дарья Снигур Клара Таусон
Источник Sport.ua
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Александр Науменко
Таке враження що середина другої сотні її цілком задовольняє і на більше вона не зазіхає.
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