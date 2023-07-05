Лалатович возглавил Зарю, Вернидуб завершил карьеру, аренда для Цитаишвили
Главные новости за 4 июля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 4 июля.
1A. ОФИЦИАЛЬНО. Ненад Лалатович возглавил луганскую Зарю
Сербский специалист пришел на замену Патрику Ван Леувену
1B. Ненад Лалатович: как игрок запомнился скандалами, как тренер – результатами
О сербском специалисте, который отныне будет работать с «Зарей»
1C. Патрик ван Леувен в Шахтере: холодный кот в мешке
О закономерной незакономерности
2. ОФИЦИАЛЬНО. Виталий Вернидуб завершил карьеру
Защитник «Кривбасса» повесил бутсы на гвоздь
3A. Источник: Виталий Вернидуб войдет в тренерский штаб своего отца в Кривбассе
35-летний центрбек решил повесить бутсы на гвоздь после 19 лет карьеры
3B. ОФИЦИАЛЬНО. Грузинский клуб арендовал Цитаишвили у Динамо
Георгий продолжит карьеру в «Динамо» Батуми
4A. ОФИЦИАЛЬНО. Ротань повезет молодежную сборную на Олимпиаду в Париж
Руслан Петрович останется у руля команды
4B. Руслан РОТАНЬ: «Вьюнник, возможно, выйдет на поле. Крыськив пропустит игру»
Коуч сборной Украины U-21 провел пресс-конференцию перед игрой с испанцами
5. Источник: Полесье подписало звезду молодежной сборной Украины
Александр Назаренко перейдет в клуб в январе
6. Прокуратура сообщила о подозрении бывшему гендиректору Зари Рафаилову
Сбежавшего в рашку экс-функционера подозревают в уклонении от уплаты налогов
7A. Дубли Русина и Алефиренко. Заря выиграла первый матч Лалатовича
Луганская команда взяла верх над клубом «Ресовия» из Польши со счетом 4:2
7B. Большой камбэк. Оболонь вырвала победу у Колоса в товарищеском матче
После двух пропущенных голов пивовары сумели отгрузить сопернику 4 мяча
7C. Забили 6 мячей. Мирон Маркевич в Карпатах одержал первую победу
Львовские «Карпаты» нанесли поражение команде «Севлюш» со счетом 6:0
8A. ВИДЕО. Первая тренировка Ярмоленко. Динамо начало сборы в Австрии
Команда Мирчи Луческу занимается в австрийском городе Санкт-Файт-ан-дер-Глан
8B. Что случилось? Ярмоленко получил временный номер в Динамо
Андрей пока не определился в этом вопросе
9A. Стартовые матчи Костюк и Калининой на Уимблдоне-2023 перенесены из-за дождя
Вероятно, украинки сыграют поединки 1/64 финала 5 июля
9B. Экс-украинская теннисистка, скорее всего, завершит карьеру в конце сезона
Марина Заневская вылетела в первом раунде Уимблдона-2023
10A. Космин Бэркэуан: деньги Шахтера, 60000 в мусорном баке, спасение от смерти
Румынский легионер горняков середины нулевых рассказал немало интересного
10B. От Месхи до Каладзе: символическая сборная Грузии всех времен
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