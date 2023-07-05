Лалатович возглавил Зарю, Вернидуб завершил карьеру, аренда для Цитаишвили

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 4 июля.

1A. ОФИЦИАЛЬНО. Ненад Лалатович возглавил луганскую Зарю

Сербский специалист пришел на замену Патрику Ван Леувену

1B. Ненад Лалатович: как игрок запомнился скандалами, как тренер – результатами

О сербском специалисте, который отныне будет работать с «Зарей»

1C. Патрик ван Леувен в Шахтере: холодный кот в мешке

О закономерной незакономерности

2. ОФИЦИАЛЬНО. Виталий Вернидуб завершил карьеру

Защитник «Кривбасса» повесил бутсы на гвоздь

3A. Источник: Виталий Вернидуб войдет в тренерский штаб своего отца в Кривбассе

35-летний центрбек решил повесить бутсы на гвоздь после 19 лет карьеры

3B. ОФИЦИАЛЬНО. Грузинский клуб арендовал Цитаишвили у Динамо

Георгий продолжит карьеру в «Динамо» Батуми

4A. ОФИЦИАЛЬНО. Ротань повезет молодежную сборную на Олимпиаду в Париж

Руслан Петрович останется у руля команды

4B. Руслан РОТАНЬ: «Вьюнник, возможно, выйдет на поле. Крыськив пропустит игру»

Коуч сборной Украины U-21 провел пресс-конференцию перед игрой с испанцами

5. Источник: Полесье подписало звезду молодежной сборной Украины

Александр Назаренко перейдет в клуб в январе

6. Прокуратура сообщила о подозрении бывшему гендиректору Зари Рафаилову

Сбежавшего в рашку экс-функционера подозревают в уклонении от уплаты налогов

7A. Дубли Русина и Алефиренко. Заря выиграла первый матч Лалатовича

Луганская команда взяла верх над клубом «Ресовия» из Польши со счетом 4:2

7B. Большой камбэк. Оболонь вырвала победу у Колоса в товарищеском матче

После двух пропущенных голов пивовары сумели отгрузить сопернику 4 мяча

7C. Забили 6 мячей. Мирон Маркевич в Карпатах одержал первую победу

Львовские «Карпаты» нанесли поражение команде «Севлюш» со счетом 6:0

8A. ВИДЕО. Первая тренировка Ярмоленко. Динамо начало сборы в Австрии

Команда Мирчи Луческу занимается в австрийском городе Санкт-Файт-ан-дер-Глан

8B. Что случилось? Ярмоленко получил временный номер в Динамо

Андрей пока не определился в этом вопросе

9A. Стартовые матчи Костюк и Калининой на Уимблдоне-2023 перенесены из-за дождя

Вероятно, украинки сыграют поединки 1/64 финала 5 июля

9B. Экс-украинская теннисистка, скорее всего, завершит карьеру в конце сезона

Марина Заневская вылетела в первом раунде Уимблдона-2023

10A. Космин Бэркэуан: деньги Шахтера, 60000 в мусорном баке, спасение от смерти

Румынский легионер горняков середины нулевых рассказал немало интересного

10B. От Месхи до Каладзе: символическая сборная Грузии всех времен

О выдающихся грузинских мастерах кожаного мяча