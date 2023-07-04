Прокуратура сообщила о подозрении бывшему гендиректору Зари Рафаилову
Сбежавшего в рашку экс-функционера, а ныне пенсионера подозревают в уклонении от уплаты налогов
Луганская областная прокуратура сообщила о подозрении бывшему генеральному директору футбольного клуба «Заря».
По данным следствия, в 2019 году фигурант осуществил занижение налоговых обязательств футбольного клуба «Заря» на сумму более 5 миллионов гривен.
По его указанию в налоговой отчетности были отражены расходы на услуги по поиску и заключению контрактов с двумя игроками, которые фактически не были предоставлены.
За противоправные действия правонарушителю грозит штраф от десяти тысяч до пятнадцати тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Отметим, что в 2019 году обязанности генерального директора «Зари» исполнял Сергей Рафаилов, который, по имеющейся информации, после ухода с должности перебрался в россию в статусе пенсионера.
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