Прокуратура сообщила о подозрении бывшему гендиректору Зари Рафаилову

Луганская областная прокуратура сообщила о подозрении бывшему генеральному директору футбольного клуба «Заря».

По данным следствия, в 2019 году фигурант осуществил занижение налоговых обязательств футбольного клуба «Заря» на сумму более 5 миллионов гривен.

По его указанию в налоговой отчетности были отражены расходы на услуги по поиску и заключению контрактов с двумя игроками, которые фактически не были предоставлены.

За противоправные действия правонарушителю грозит штраф от десяти тысяч до пятнадцати тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Отметим, что в 2019 году обязанности генерального директора «Зари» исполнял Сергей Рафаилов, который, по имеющейся информации, после ухода с должности перебрался в россию в статусе пенсионера.