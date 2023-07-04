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Украина. Премьер лига
04 июля 2023, 19:42 | Обновлено 04 июля 2023, 19:44
2151
6

Прокуратура сообщила о подозрении бывшему гендиректору Зари Рафаилову

Сбежавшего в рашку экс-функционера, а ныне пенсионера подозревают в уклонении от уплаты налогов

04 июля 2023, 19:42 | Обновлено 04 июля 2023, 19:44
2151
6
Прокуратура сообщила о подозрении бывшему гендиректору Зари Рафаилову
ФК Заря. Сергей Рафаилов

Луганская областная прокуратура сообщила о подозрении бывшему генеральному директору футбольного клуба «Заря».

По данным следствия, в 2019 году фигурант осуществил занижение налоговых обязательств футбольного клуба «Заря» на сумму более 5 миллионов гривен.

По его указанию в налоговой отчетности были отражены расходы на услуги по поиску и заключению контрактов с двумя игроками, которые фактически не были предоставлены.

За противоправные действия правонарушителю грозит штраф от десяти тысяч до пятнадцати тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Отметим, что в 2019 году обязанности генерального директора «Зари» исполнял Сергей Рафаилов, который, по имеющейся информации, после ухода с должности перебрался в россию в статусе пенсионера.

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Сергей Рафаилов Заря Луганск прокуратура налоги выбор редакции
Источник Луганская областная прокуратура
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Комментарии 6
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Злий Глобинець
От тому то він ворожнечу між уболівальниками і клубами українськими свого часу і роздмухував! Тому що колаборант! У зрадників це улюблений метод.
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+7
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Andrey_1992
ахаха, попався лошок, давно пора його за яйця взять, сепара цього
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+6
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ALKOSruLKA
вусатий сєпар був депутатом міськради луганської і радів кацам як рідній мамі, але претензії до нього по податках
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0
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