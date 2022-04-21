Поворознюк намекнул, что Рафаилов скоро будет спать с рыбами

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал, что будет с предателем Украины Сергеем Рафаиловым, ранее занимавшим должность генерального директора «Зари».



– Это х***о, ему скоро будет «п****ц подкрался незаметно». Когда меня один фермер, которого я знал 12 лет, подставил, не хочу об этом говорить, но после войны эту историю кто-то узнает. Вы наверняка слышали, что в фейсбуке прошли фейки, что меня ликвидировали. Так вот, чтобы вы знали, фермер застрелился, по одной информации, взорвался на российской мине, когда объезжал свои поля, по другой информации. То, что его уже нет – это факт. Что будет с Рафаиловым – х** его знает, но его не будет.



– Не будет в Украине или вообще?

– Думаю, что вообще. Почему-то мне так кажется. Думаю, что когда он посмотрит видео со мной, то он или повесится или сам застрелится. У него это старческое дошло до маразма, что он такую ​​х***ю начал морозить, что даже сам не понимал, что он говорит. Думаю, он все понимает. У него же в Украине родственников много, а мы его пригласим в гости.



– Он подумает, что вы ему угрожаете.

– На х** он нужен, чтобы я ему угрожал? Я называю вещи своими именами. Выходит чувак на улицу, а ему падает кирпич на голову. При чем здесь Поворознюк, б***ь? Выходит из дома, а к калитке граната привязана российская. При чем Поворознюк к российской гранате в Ростове-на-Дону? – сказал Поворознюк.

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