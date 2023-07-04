Забили 6 мячей. Мирон Маркевич в Карпатах одержал первую победу

Закарпатский этап подготовки львовские «Карпаты» начали с разгромной победы над любителями – командой «Севлюш» со счетом 6:0.

Это первая победа львовян под руководством Мирона Маркевича после его возвращения на тренерский мостик клуба.

Уже в первом тайме «зелено-белые» забили три сухих мяча, а после перерыва в составе гостей появился 18-летний Вадим Сидун и стал самым результативным игроком, оформив дубль.

По сообщениям источника Sport.ua, у победителей матча отсутствовали бразильские легионеры. Их появление следует ожидать 6 июля, когда «Карпаты» проведут второй спарринг – с перволиговым «Хустом».