Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Забили 6 мячей. Мирон Маркевич в Карпатах одержал первую победу
Украина. Первая лига
04 июля 2023, 23:23 | Обновлено 04 июля 2023, 23:36
486
0

Забили 6 мячей. Мирон Маркевич в Карпатах одержал первую победу

Львовские «Карпаты» нанесли поражение команде «Севлюш» со счетом 6:0

04 июля 2023, 23:23 | Обновлено 04 июля 2023, 23:36
486
0
Забили 6 мячей. Мирон Маркевич в Карпатах одержал первую победу
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Закарпатский этап подготовки львовские «Карпаты» начали с разгромной победы над любителями – командой «Севлюш» со счетом 6:0.

Это первая победа львовян под руководством Мирона Маркевича после его возвращения на тренерский мостик клуба.

Уже в первом тайме «зелено-белые» забили три сухих мяча, а после перерыва в составе гостей появился 18-летний Вадим Сидун и стал самым результативным игроком, оформив дубль.

По сообщениям источника Sport.ua, у победителей матча отсутствовали бразильские легионеры. Их появление следует ожидать 6 июля, когда «Карпаты» проведут второй спарринг – с перволиговым «Хустом».

По теме:
Большой камбэк. Оболонь вырвала победу у Колоса в товарищеском матче
Дубли Русина и Алефиренко. Заря выиграла первый матч Лалатовича
Подолье арендовало нападающего Оболони
Карпаты Львов Севлюш Мирон Маркевич товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Вадим Сидун Хуст инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Экс-первая ракетка мира стала мамой
Теннис | 04 июля 2023, 13:47 1
ФОТО. Экс-первая ракетка мира стала мамой
ФОТО. Экс-первая ракетка мира стала мамой

Эшли Барти родила сына

ОФИЦИАЛЬНО. Ротань повезет молодежную сборную на Олимпиаду в Париж
Футбол | 04 июля 2023, 12:08 35
ОФИЦИАЛЬНО. Ротань повезет молодежную сборную на Олимпиаду в Париж
ОФИЦИАЛЬНО. Ротань повезет молодежную сборную на Олимпиаду в Париж

Руслан Петрович останется у руля команды

ВИДЕО. Брандао приехал в гости к Шахтеру
Футбол | 04.07.2023, 18:30
ВИДЕО. Брандао приехал в гости к Шахтеру
ВИДЕО. Брандао приехал в гости к Шахтеру
Экс-украинская теннисистка, скорее всего, завершит карьеру в конце сезона
Теннис | 04.07.2023, 03:45
Экс-украинская теннисистка, скорее всего, завершит карьеру в конце сезона
Экс-украинская теннисистка, скорее всего, завершит карьеру в конце сезона
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал 31-летнего украинского голкипера
Футбол | 04.07.2023, 21:06
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал 31-летнего украинского голкипера
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал 31-летнего украинского голкипера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известны 6 команд-участниц Игр-2024. От Европы – полная ясность
Известны 6 команд-участниц Игр-2024. От Европы – полная ясность
03.07.2023, 05:07 11
Футбол
Франция U-21 – Украина U-21 – 1:3. Бенефис Судакова. Видео голов и обзор
Франция U-21 – Украина U-21 – 1:3. Бенефис Судакова. Видео голов и обзор
03.07.2023, 00:23 3
Футбол
Чемпионки мира не попали в четвертьфинал женской Лиги наций
Чемпионки мира не попали в четвертьфинал женской Лиги наций
02.07.2023, 20:50 1
Волейбол
Капитан сборной Франции U-21: «Это огромное разочарование»
Капитан сборной Франции U-21: «Это огромное разочарование»
03.07.2023, 02:00 6
Футбол
Уимблдон-2023. Призовые по раундам
Уимблдон-2023. Призовые по раундам
03.07.2023, 09:20
Теннис
ФОТО. Челси отреагировал на перформанс Мудрика в матче с Францией
ФОТО. Челси отреагировал на перформанс Мудрика в матче с Францией
03.07.2023, 13:39 15
Футбол
Маленькие волшебники. Украина U-21 сенсационно выбила Францию из Евро-2023
Маленькие волшебники. Украина U-21 сенсационно выбила Францию из Евро-2023
02.07.2023, 23:54 138
Футбол
Есть путевка на Олимпиаду! С кем сыграет Украина в полуфинале Евро-2023 U21
Есть путевка на Олимпиаду! С кем сыграет Украина в полуфинале Евро-2023 U21
02.07.2023, 23:59 54
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем