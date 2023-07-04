Украина. Первая лига04 июля 2023, 11:48 |
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Карпаты определились со спаррингами на закарпатском сборе
Львовяне сыграют четыре контрольных матча
04 июля 2023, 11:48 |
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«Карпаты» определились со спаррингами на летнем сборе.
Как стало известно Sport.ua, 4 июля подопечные Мирона Маркевича померяются силами с любителями из «Севлюша», где играющим тренером является 40-летний экс-подопечный национальной сборной Украины Адриан Пуканич.
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6 июля «зелено-белые» сыграют с «Хустом», 8 – с «Кривбассом», 11 – с «Металлистом». Перед отъездом домой львовяне 14 июля встретятся с еще одной любительской командой из Закарпатья – «Вильхивци», которая в новом сезоне дебютирует в первенстве ААФУ.
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