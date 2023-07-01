Карпаты подписали новичков и отправились на сбор в Ужгород

Как стало известно Sport.ua, последняя вакансия в тренерском штабе «Карпат» заполнена – за аналитику будет отвечать Владимир Кравчук, который ранее выполнял такие же функции в «Ингульце».

Сегодня утром, 1 июля, «Карпаты», узаконив свои деловые отношения со всеми летними новичками, отправились на двухнедельный сбор в Ужгород.

Не определились львовяне лишь с одним кадровым вопросом: 2 июля приедет на просмотр уже третий бразильский легионер. Если он своей игрой в контрольных матчах произведет на тренерский штаб приятное впечатление, то ему предложат подписать контракт. На этом с селекционной работой в «Карпатах» пока будет завершено.