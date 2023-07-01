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Украина. Первая лига
01 июля 2023, 10:42 | Обновлено 01 июля 2023, 10:45
577
0

Карпаты подписали новичков и отправились на сбор в Ужгород

Львовская команда почти укомплектована

01 июля 2023, 10:42 | Обновлено 01 июля 2023, 10:45
577
0
Карпаты подписали новичков и отправились на сбор в Ужгород
ФК Карпаты Львов

Как стало известно Sport.ua, последняя вакансия в тренерском штабе «Карпат» заполнена – за аналитику будет отвечать Владимир Кравчук, который ранее выполнял такие же функции в «Ингульце».

Сегодня утром, 1 июля, «Карпаты», узаконив свои деловые отношения со всеми летними новичками, отправились на двухнедельный сбор в Ужгород.

Не определились львовяне лишь с одним кадровым вопросом: 2 июля приедет на просмотр уже третий бразильский легионер. Если он своей игрой в контрольных матчах произведет на тренерский штаб приятное впечатление, то ему предложат подписать контракт. На этом с селекционной работой в «Карпатах» пока будет завершено.

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Первая лига Украины Карпаты Львов инсайд
Источник Sport.ua
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