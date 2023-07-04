Источник: Виталий Вернидуб войдет в тренерский штаб своего отца в Кривбассе

Виталий Вернидуб войдет в тренерский штаб своего отца, Юрия Вернидуба, в «Кривбассе», сообщает ТаТоТаке.

Футболист криворожской команды сегодня, 4 июля, объявил об окончании игровой карьеры.

35-летний центральный защитник решил повесить бутсы на гвоздь после 19 лет выступлений на профессиональном уровне.

Вернидуб-младший защищал цвета четырех клубов: «Кривбасса», запорожского «Металлурга», «Зари» и азербайджанской «Габалы». Больше всего матчей в карьере сыграл за луганскую команду – 187 матчей, 7 голов.

За криворожский «Кривбасс» защитник выступал дважды с перерывом. За криворожцев Виталий провел 20 матчей, забил 1 гол.