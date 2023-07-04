Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Виталий Вернидуб войдет в тренерский штаб своего отца в Кривбассе
Украина. Премьер лига
04 июля 2023, 22:12 | Обновлено 04 июля 2023, 22:16
1093
1

Источник: Виталий Вернидуб войдет в тренерский штаб своего отца в Кривбассе

35-летний центрбек решил повесить бутсы на гвоздь после 19 лет карьеры

04 июля 2023, 22:12 | Обновлено 04 июля 2023, 22:16
1093
1
Источник: Виталий Вернидуб войдет в тренерский штаб своего отца в Кривбассе
ФК Кривбасс. Виталий Вернидуб

Виталий Вернидуб войдет в тренерский штаб своего отца, Юрия Вернидуба, в «Кривбассе», сообщает ТаТоТаке.

Футболист криворожской команды сегодня, 4 июля, объявил об окончании игровой карьеры.

35-летний центральный защитник решил повесить бутсы на гвоздь после 19 лет выступлений на профессиональном уровне.

Вернидуб-младший защищал цвета четырех клубов: «Кривбасса», запорожского «Металлурга», «Зари» и азербайджанской «Габалы». Больше всего матчей в карьере сыграл за луганскую команду – 187 матчей, 7 голов.

За криворожский «Кривбасс» защитник выступал дважды с перерывом. За криворожцев Виталий провел 20 матчей, забил 1 гол.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Виталий Вернидуб завершил карьеру
Карпаты определились со спаррингами на закарпатском сборе
Экс-украинская теннисистка, скорее всего, завершит карьеру в конце сезона
Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб Виталий Вернидуб завершение карьеры
Источник ТаТоТаке
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Полесье подписало звезду молодежной сборной Украины
Футбол | 04 июля 2023, 14:41 14
Источник: Полесье подписало звезду молодежной сборной Украины
Источник: Полесье подписало звезду молодежной сборной Украины

Александр Назаренко перейдет в клуб в январе

Космин Бэркэуан: деньги Шахтера, 60000 в мусорном баке, спасение от смерти
Футбол | 04 июля 2023, 10:00 3
Космин Бэркэуан: деньги Шахтера, 60000 в мусорном баке, спасение от смерти
Космин Бэркэуан: деньги Шахтера, 60000 в мусорном баке, спасение от смерти

Румынский легионер «горняков» средины «нулевых» рассказал немало интересного…

Руслан РОТАНЬ: «Вьюнник, возможно, выйдет на поле. Крыськив пропустит игру»
Футбол | 04.07.2023, 19:07
Руслан РОТАНЬ: «Вьюнник, возможно, выйдет на поле. Крыськив пропустит игру»
Руслан РОТАНЬ: «Вьюнник, возможно, выйдет на поле. Крыськив пропустит игру»
Винус УИЛЬЯМС: «А потом в матче со Свитолиной меня убила трава»
Теннис | 04.07.2023, 08:26
Винус УИЛЬЯМС: «А потом в матче со Свитолиной меня убила трава»
Винус УИЛЬЯМС: «А потом в матче со Свитолиной меня убила трава»
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ усилился украинским защитником, игравшим в Азербайджане
Футбол | 04.07.2023, 21:35
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ усилился украинским защитником, игравшим в Азербайджане
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ усилился украинским защитником, игравшим в Азербайджане
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vruthiy-112
Все правильно, удачі та везіння.!!! 
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Ротань повезет молодежную сборную на Олимпиаду в Париж
ОФИЦИАЛЬНО. Ротань повезет молодежную сборную на Олимпиаду в Париж
04.07.2023, 12:08 36
Футбол
Экс-украинская теннисистка, скорее всего, завершит карьеру в конце сезона
Экс-украинская теннисистка, скорее всего, завершит карьеру в конце сезона
04.07.2023, 03:45 2
Теннис
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
03.07.2023, 07:00 2
Футбол
Битва двух легенд. Свитолина разобралась с Винус на старте Уимблдона-2023
Битва двух легенд. Свитолина разобралась с Винус на старте Уимблдона-2023
03.07.2023, 21:20 35
Теннис
Франция U-21 – Украина U-21 – 1:3. Бенефис Судакова. Видео голов и обзор
Франция U-21 – Украина U-21 – 1:3. Бенефис Судакова. Видео голов и обзор
03.07.2023, 00:23 3
Футбол
Бондаренко забил важнейший гол в ворота Франции на 86-й минуте
Бондаренко забил важнейший гол в ворота Франции на 86-й минуте
02.07.2023, 23:43 5
Футбол
Есть путевка на Олимпиаду! С кем сыграет Украина в полуфинале Евро-2023 U21
Есть путевка на Олимпиаду! С кем сыграет Украина в полуфинале Евро-2023 U21
02.07.2023, 23:59 54
Футбол
Маленькие волшебники. Украина U-21 сенсационно выбила Францию из Евро-2023
Маленькие волшебники. Украина U-21 сенсационно выбила Францию из Евро-2023
02.07.2023, 23:54 138
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем