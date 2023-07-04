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  4. Руслан РОТАНЬ: «Вьюнник, возможно, выйдет на поле. Крыськив пропустит игру»
Чемпионат Европы
04 июля 2023, 19:07 |
2334
4

Руслан РОТАНЬ: «Вьюнник, возможно, выйдет на поле. Крыськив пропустит игру»

Наставник сборной Украины U-21 провел пресс-конференцию перед матчем с испанцами

04 июля 2023, 19:07 |
2334
4
Руслан РОТАНЬ: «Вьюнник, возможно, выйдет на поле. Крыськив пропустит игру»
УАФ. Руслан Ротань

Главный тренер сборной Украины по футболу U-21 Руслан Ротань провел пресс-конференцию перед матчем 1/2 финала молодежного Евро-2023 против команды Испании: »

– Какие кадровые проблемы в команде?

– Игру пропускает Криськив из-за перебора желтых карт. Проблема с рукой есть у Вьюнника – завтра сделаем проверку, возможно, он выйдет на поле.

– Как вы готовите своих подопечных, чтобы они сконцентрировались на игре?

– Прежде всего, речь идет о восстановлении. К сожалению, всего два дня прошло между матчами. Это тоже очень важно, ведь вчера был перелет, были переезды в другой город, немного другой климат. В Клуж-Напоке было несколько холоднее, чем в Бухаресте. А с мотивацией проблем нет. Ребята мотивированы, идут шаг за шагом, следующий – самый трудный. Мы понимаем силу сборной Испании – это очень мощная команда. Мы встречались в группе, но впереди другая игра. Испания на юношеском уровне обыгрывала всех, выиграла все турниры. Мы это хорошо знаем и помним, осознаем силу этого соперника.

– Испания очень тепло относится к Украине, возможно даже иногда болельщики хотели бы, чтобы выиграли именно вы? Что вы думаете по этому поводу?

– Прежде всего огромное спасибо вам за поддержку в этой тяжелой ситуации. Вы с нами бок о бок, что очень приятно. Поверьте, украинский народ за это очень благодарен всем, кто помогает нашей стране, поддерживает нас. Спасибо!

– Разговаривали ли вы с Ванатом о его дисквалификации?

– Мы с ним разговаривали после матча, он понимает всю суть проблемы. Этот момент дал ему возможность хорошо подумать, ведь он почти завтра только начинает турнир. Для Владислава это важный урок. Мы должны поддержать его, он получит свой шанс.

– В поединке с Францией у нас были проблемы с выходом из обороны в атаку. Это так хорошо подготовился соперник, или это системная проблема, которую нужно как-то решать?

– Франция – очень хорошо прессингующая команда, мощно возвращает мяч. Начало матча было за французами, они перекрыли середину, нам было тяжело из-за нее выходить. В такой плотности очень важно играть в пространство. Я очень доволен тем, что мы перестроились после гола, начали играть в пространство, и это у нас получалось.

– В группе вы сыграли с Испанией вничью. Какие выводы вы сделали из этого поединка?

– Да, мы провели анализ на основе первого матча с Испанией. Это структурная команда, всегда играющая первым номером. Все сборные ее изучают, знают, но, несмотря на это, у испанцев практически все механизмы работают, от чего страдают все соперники. Мы с ребятами и перед первой игрой, и сейчас делали теоретическое занятие, учли эти моменты. На поле все решает индивидуальное мастерство, а также настроение, характер. Все потом смешивается в единый итог. Я думаю, что Испания нас хорошо изучила, как и мы ее выучили. Завтра будет игра, которая даст одной из команд шанс пройти дальше. Потому будет совсем другой поединок, на футбольном поле будет все. Я уверен, обе команды будут выкладываться на сто процентов, чтобы осуществить желанный шаг.

Поединок Испания U-21 – Украина U-21 состоится 5 июля в 22:00 по Киеву.

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Испания U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 4
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trejd
Хорошо что много забиваем,хорошо что есть Трубин ,Мудрик и Судаков,хорошо что это полуфинал вообще-то!так что шоу в студию!
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+1
Billy Bons
Файно, що є академія Шахтаря, яка дає суперових гравців, на кшталт Мудрика, Трубіна та Судакова, а не ці всі динамівські полєнья 
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-3
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