ВИДЕО. Первая тренировка Ярмоленко. Динамо начало сборы в Австрии

Во вторник, 4 июля, на следующий день по прибытии в австрийский городок Санкт-Файт-ан-дер-Глан, киевское «Динамо» приступило к непосредственной работе на сборе.

Своей резиденцией на время австрийского сбора команда выбрала гостиницу Hotel die Zeit, которая имеет непосредственно на своей территории два полноразмерных футбольных поля высокого качества. Так что на тренировочное поле динамовцам на этот раз даже не придется ездить.

Перед утренним занятием некоторые футболисты зашли в спортзал, чтобы разогреться перед основной работой. А прямо перед началом занятия игроки собрались на поле, где к ним обратился Мирча Луческу. Мистер дал игрокам наставление не только на тренировки, а в целом на сбор и даже на сезон, отметив, что в новом сезоне они обязаны исправить ситуацию и вернуть чемпионский титул.

Отдельно Мистер обратился к молодым игрокам, отметив, что большинство из них уже не первый сезон тренируются в основной команде, поэтому они не начинающие, и требования к ним должны быть такими же, как и к другим игрокам. После спича Мистера все игроки начали разогревающую пробежку вокруг тренировочного поля. Затем началась разминка, в которой не участвовал Сергей Булеца – он восстанавливается после ушиба мышцы, поэтому занимался по отдельной программе.

За исключением Булецы в первой тренировке приняли участие все остальные 23 игрока, прибывшие накануне из Киева, а также Сергей Сидорчук, Решат Рамадани и Андрей Ярмоленко, которые присоединились к команде уже в гостинице.

После разминки игроки выполняли упражнения на короткие передачи, чередовались с беговой работой. Кроме того, футболисты работали над интенсивностью, выполняя ускорения на пространстве, ограниченном тренировочными стойками и фишками. Голкиперы также выполняли специальные упражнения под руководством Михаила Михайлова.

На первой тренировке игроки получили дифференцированные нагрузки: только что начавшие подготовку к сезону после отпуска выполнили больше беговой работы. Остальные игроки тоже были разделены на две группы и в конце занятия выполняли упражнения на разных половинах поля – группа атакующих игроков работала над ударами, защитники же отрабатывали действия в обороне.

Вечером первого рабочего дня тренировочного сбора «Динамо» в Австрии бело-синие провели свою вторую тренировку. Традиционно она началась с небольшой пробежки вокруг тренировочного поля и разминки. Далее начались упражнения в квадратах, ориентированные на отработку удержания мяча и отбор. Сначала – в нескольких квадратах, а затем в одном большом с несколькими нейтральными, где остальные игроки были поделены на две команды.

После этого был проведен традиционный мини-турнир, первый на этом сборе, но далеко не последний. В этот раз победу праздновали зеленые манишки, в составе которых были Валентин Моргун, Бенито, Решат Рамадани, Владимир Шепелев, Богдан Леднев и Николай Шапаренко.

Завершилось занятие отработкой навесов и прострелов. Уже в среду, 5 июля, Динамо проведет свой первый контрольный матч на австрийском сборе. Соперником команды будет бухарестское «Динамо». Встреча начнется в 17:00 по местному времени, и перед этим игроков ждет утренняя тренировка.

ФОТО. Первая тренировка Ярмоленко. Динамо начало сборы в Австрии

ВИДЕО. Первая тренировка Ярмоленко. Динамо начало сборы в Австрии