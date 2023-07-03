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  4. ФОТО. Ярмоленко прибыл в лагерь Динамо на сборах в Австрии
Украина. Премьер лига
03 июля 2023, 23:44 | Обновлено 04 июля 2023, 00:03
948
0

ФОТО. Ярмоленко прибыл в лагерь Динамо на сборах в Австрии

Киевская команда планирует в Австрии сыграть 4 контрольных матча.

03 июля 2023, 23:44 | Обновлено 04 июля 2023, 00:03
948
0
ФОТО. Ярмоленко прибыл в лагерь Динамо на сборах в Австрии
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» прибыло в Австрию, чтобы провести первые летние учебно-тренировочные сборы.

Вернувшийся в киевский клуб 33-летний вингер Андрей Ярмоленко, присоединился к партнерам по команде.

Киевское «Динамо» планирует в Австрии сыграть 4 контрольных матча. Соперниками будут «Янг Бойз», «Вольфсбергер», «Динамо» Бухарест и «Арис» Лимасол.

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Источник ФК Динамо Киев
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