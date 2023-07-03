ФОТО. Ярмоленко прибыл в лагерь Динамо на сборах в Австрии

Киевское «Динамо» прибыло в Австрию, чтобы провести первые летние учебно-тренировочные сборы.

Вернувшийся в киевский клуб 33-летний вингер Андрей Ярмоленко, присоединился к партнерам по команде.

Киевское «Динамо» планирует в Австрии сыграть 4 контрольных матча. Соперниками будут «Янг Бойз», «Вольфсбергер», «Динамо» Бухарест и «Арис» Лимасол.