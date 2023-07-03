Украина. Премьер лига03 июля 2023, 23:44 | Обновлено 04 июля 2023, 00:03
948
0
ФОТО. Ярмоленко прибыл в лагерь Динамо на сборах в Австрии
Киевская команда планирует в Австрии сыграть 4 контрольных матча.
03 июля 2023, 23:44 | Обновлено 04 июля 2023, 00:03
948
0
Киевское «Динамо» прибыло в Австрию, чтобы провести первые летние учебно-тренировочные сборы.
Вернувшийся в киевский клуб 33-летний вингер Андрей Ярмоленко, присоединился к партнерам по команде.
Киевское «Динамо» планирует в Австрии сыграть 4 контрольных матча. Соперниками будут «Янг Бойз», «Вольфсбергер», «Динамо» Бухарест и «Арис» Лимасол.
Читайте также:Луческу взял 24 футболиста Динамо на сбор в Австрию
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 03 июля 2023, 19:13 9
Леся выиграла у Клэр Лю
Футбол | 03 июля 2023, 05:07 10
В Париже-2024 выступят четыре европейские сборные
Футбол | 03.07.2023, 02:00
Футбол | 02.07.2023, 23:59
Футбол | 03.07.2023, 22:56
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.07.2023, 23:43 5
03.07.2023, 07:00 2
03.07.2023, 00:23 1
03.07.2023, 11:00
02.07.2023, 20:50 1
02.07.2023, 20:00 12
02.07.2023, 22:05 4
03.07.2023, 12:14 11