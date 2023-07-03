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Украина. Премьер лига
03 июля 2023, 10:59 | Обновлено 03 июля 2023, 12:22
2573
1

Луческу взял 24 футболиста Динамо на сбор в Австрию

Некоторые соперники по спаррингам уже известны

03 июля 2023, 10:59 | Обновлено 03 июля 2023, 12:22
2573
1
Луческу взял 24 футболиста Динамо на сбор в Австрию
ФК Динамо Киев

Завершился первый этап подготовки основной команды «Динамо» к новому сезону. Напомним, он проходил в Киеве – в течение недели после выхода из отпуска динамовцы работали на клубной базе в Вите-Литовской.

А 3-го июля утром с клубной базы команда отправилась на летний учебно-тренировочный сбор в Австрию, где продолжит подготовку к сезону. Ожидается, что на место динамовцы прибудут вечером. Динамовцы будут жить и тренироваться в Клагенфурте.

Сбор продлится до 21-го июля и обещает быть насыщенным. В рамках программы подготовки запланировано проведение ряда контрольных матчей. Некоторые соперники уже известны: это «Динамо» (Бухарест, Румыния), «Вольфсбергер» (Австрия), «Янг Бойз» (Швейцария) и «Арис» (Кипр), этот список еще будет пополняться.

Из Киева на сбор в Австрию отправились:

Вратари: Георгий Бущан, Валентин Моргун, Денис Игнатенко;

Защитники: Кристиан Биловар, Антон Боль, Владислав Дубинчак, Максим Дячук, Навин Малыш, Денис Попов, Александр Тымчик;

Полузащитники: Александр Андриевский, Сергей Булеца, Виталий Буяльский, Бенито, Самба Диалло, Назар Волошин, Владислав Кабаев, Александр Караваев, Богдан Леднев, Антон Царенко, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев, Александр Яцык,

Нападающий: Игорь Горбач.

Отметим, что динамовцы, которые были задействованы в национальной и молодежной сборных Украины, а также остальные легионеры, присоединятся к команде уже непосредственно в Австрии.

Первый контрольный матч с бухарестским «Динамо» столичная команда проведет в среду, 5-го июля.

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Источник ФК Динамо Киев
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zelc006
Що. лише один нападач? А деж Беседін? Де?
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