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Украина. Премьер лига
29 июня 2023, 18:44 | Обновлено 29 июня 2023, 18:47
628
1

Динамо определилось с последним спарринг-партнером на сборе в Австрии

Киевляне проведут четыре поединка

29 июня 2023, 18:44 | Обновлено 29 июня 2023, 18:47
628
1
Динамо определилось с последним спарринг-партнером на сборе в Австрии
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» договорилось с еще одним спарринг-партнером о товарищеской встрече на тренировочном сборе, который состоится в Австрии.

16 июля в австрийском городе Леобен динамовцы сыграют с кипрским «Арисом» из Лимассола.

Полный список товарищеских матчей «Динамо» на сборе в Австрии

  • 5 июля. «Динамо» Бухарест (Румыния)
  • 8 июля. «Вольфсбергер» (Австрия)
  • 12 июля. «Янг Бойз» (Швейцария)
  • 16 июля. «Арис» (Кипр)

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Источник ФК Динамо Киев
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СК Пенальти-1
Все команды хорошие одного уровня как четвертое динамо ,конечно Янг Бойз сильно сильный соперник для четвертого динамо 
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