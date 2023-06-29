Динамо определилось с последним спарринг-партнером на сборе в Австрии

Киевское «Динамо» договорилось с еще одним спарринг-партнером о товарищеской встрече на тренировочном сборе, который состоится в Австрии.

16 июля в австрийском городе Леобен динамовцы сыграют с кипрским «Арисом» из Лимассола.

Полный список товарищеских матчей «Динамо» на сборе в Австрии