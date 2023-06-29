Украина. Премьер лига29 июня 2023, 18:44 | Обновлено 29 июня 2023, 18:47
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Динамо определилось с последним спарринг-партнером на сборе в Австрии
Киевляне проведут четыре поединка
29 июня 2023, 18:44 | Обновлено 29 июня 2023, 18:47
628
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Киевское «Динамо» договорилось с еще одним спарринг-партнером о товарищеской встрече на тренировочном сборе, который состоится в Австрии.
16 июля в австрийском городе Леобен динамовцы сыграют с кипрским «Арисом» из Лимассола.
Полный список товарищеских матчей «Динамо» на сборе в Австрии
- 5 июля. «Динамо» Бухарест (Румыния)
- 8 июля. «Вольфсбергер» (Австрия)
- 12 июля. «Янг Бойз» (Швейцария)
- 16 июля. «Арис» (Кипр)
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Комментарии 1
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Все команды хорошие одного уровня как четвертое динамо ,конечно Янг Бойз сильно сильный соперник для четвертого динамо
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