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  4. Что случилось? Ярмоленко получил временный номер в Динамо
Украина. Премьер лига
04 июля 2023, 12:59 | Обновлено 04 июля 2023, 13:03
4246
6

Что случилось? Ярмоленко получил временный номер в Динамо

Андрей пока не определился в этом вопросе

04 июля 2023, 12:59 | Обновлено 04 июля 2023, 13:03
4246
6
Что случилось? Ярмоленко получил временный номер в Динамо
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Футболисты «Динамо», которые вернулись из аренды – Сергей Булеца, Владимир Бражко и Кристиан Биловар, а также Андрей Ярмоленко, с которым столичный клуб недавно подписал двухлетний контракт, определились с игровыми номерами, под которыми они будут выступать в ближайшее время.

Сергей Булеца выбрал номер 16, Владимир Бражко – 6, Кристиан Биловар - 40.

Андрей Ярмоленко временно будет выступать под номером 21, а окончательно он определиться с цифрой на спине ближе к подаче заявочного списка на сезон.

Отметим, что Ярмоленко преимущественно выступал в «Динамо» под 10-м номером, под которым сейчас играет Николай Шапаренко. Также Андрей предпочитает 7-й номер, в «Динамо» сейчас он принадлежит Владиславу Кабаеву.

Сообщалось, что Ярмоленко отказался от капитанской повязки в «Динамо».

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Андрей Ярмоленко Сергей Булеца Владимир Бражко Кристиан Биловар Динамо Киев
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 6
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Gargantua
тут уже понятно, что Кабаеву пора на выход
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+4
Pixelman
Ярмола красава, не ставить ультиматума по номеру, поважає партнерів. А от Кабаєв міг би і сам поступитись номером, враховуючи авторитет Ярмоли.
Ответить
+1
Злий Глобинець
Ну і що? Новачок же. В командах має так і бути, всі рівні, незалежно від колишніх заслуг.
Ответить
+1
Gorok
Що сталося?? Що? Андрюха без номеру!!!! Всьо капець!
А у кротів спарювання почалося, активізувалися
Ответить
0
potemkin78
а это проблема?
Ответить
0
Mr Voevudskiy
Что сделать? - определиТЬСЯ
Что сделает? - определиТСЯ
Двоечники)
Ответить
-1
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