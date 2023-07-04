Что случилось? Ярмоленко получил временный номер в Динамо

Футболисты «Динамо», которые вернулись из аренды – Сергей Булеца, Владимир Бражко и Кристиан Биловар, а также Андрей Ярмоленко, с которым столичный клуб недавно подписал двухлетний контракт, определились с игровыми номерами, под которыми они будут выступать в ближайшее время.

Сергей Булеца выбрал номер 16, Владимир Бражко – 6, Кристиан Биловар - 40.

Андрей Ярмоленко временно будет выступать под номером 21, а окончательно он определиться с цифрой на спине ближе к подаче заявочного списка на сезон.

Отметим, что Ярмоленко преимущественно выступал в «Динамо» под 10-м номером, под которым сейчас играет Николай Шапаренко. Также Андрей предпочитает 7-й номер, в «Динамо» сейчас он принадлежит Владиславу Кабаеву.

Сообщалось, что Ярмоленко отказался от капитанской повязки в «Динамо».