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  4. Источник: Ярмоленко отказался от капитанской повязки в Динамо
Украина. Премьер лига
04 июля 2023, 02:49 |
215
0

Источник: Ярмоленко отказался от капитанской повязки в Динамо

Андрей оставил ее Сергею Сидорчуку

04 июля 2023, 02:49 |
215
0
Источник: Ярмоленко отказался от капитанской повязки в Динамо
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

33-летний вингер сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко отказался от капитанской повязки в «Динамо» после своего возвращения.

Об этом сообщает «ТаТоТаке». По информации источника, Ярмоленко заявил, что она должна остаться у Сергея Сидорчука. Андрей считает, что Сергей – один из трех футболистов вместе с Георгием Бущаном и Виталием Буяльским, которые являются важными игроками команды для получения результата.

Также источник отмечает, что руководство киевлян обсуждал с Ярмоленко подписание контракта по схеме 1+1, однако футболист настоял на 2-летнем соглашении.

Ранее стало известно, что Ярмоленко присоединился к команде «бело-синих» в Австрии.

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Сергей Сидорчук Андрей Ярмоленко капитан Динамо Киев ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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