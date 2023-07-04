Источник: Ярмоленко отказался от капитанской повязки в Динамо
Андрей оставил ее Сергею Сидорчуку
33-летний вингер сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко отказался от капитанской повязки в «Динамо» после своего возвращения.
Об этом сообщает «ТаТоТаке». По информации источника, Ярмоленко заявил, что она должна остаться у Сергея Сидорчука. Андрей считает, что Сергей – один из трех футболистов вместе с Георгием Бущаном и Виталием Буяльским, которые являются важными игроками команды для получения результата.
Также источник отмечает, что руководство киевлян обсуждал с Ярмоленко подписание контракта по схеме 1+1, однако футболист настоял на 2-летнем соглашении.
Ранее стало известно, что Ярмоленко присоединился к команде «бело-синих» в Австрии.
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