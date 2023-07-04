Дубли Русина и Алефиренко. Заря выиграла первый матч Лалатовича
Луганская команда взяла верх над клубом «Ресовия» из Польши со счетом 4:2
Луганская «Заря» провела первый матч во время летних учебно-тренировочных сборов в Польше.
Команда под руководством нового коуча Ненада Лалатовича готовится к началу нового сезона УПЛ и к еврокубкам.
4 июля в первой игре на собрании «Заря» одолела «Ресовию» из Польши со счетом 4:2. Дубли оформили Назарий Русин и Даниил Алефиренко.
Черно-белые проведут в Польше большую часть июля, после чего вернутся в Украину, и 29 июля начнется новый сезон.
На собрании луганская команда проведет еще 4 спарринга, соперниками будут: 8 июля – Сталь (Польша), 11 июля – Земплин (Словакия), 17 июля – Гурник (Польша), 22 июля – Ружомберок (Словакия).
Товарищеский матч, 4 июля, Польша
Заря Луганск (Украина) – Ресовия Жешув (Польша) – 4:2
Голы: Русин, 17, 38, Алефиренко, 57, 69 – Горски, 34, Пиняшек, 87.
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