Дубли Русина и Алефиренко. Заря выиграла первый матч Лалатовича

Луганская «Заря» провела первый матч во время летних учебно-тренировочных сборов в Польше.

Команда под руководством нового коуча Ненада Лалатовича готовится к началу нового сезона УПЛ и к еврокубкам.

4 июля в первой игре на собрании «Заря» одолела «Ресовию» из Польши со счетом 4:2. Дубли оформили Назарий Русин и Даниил Алефиренко.

Черно-белые проведут в Польше большую часть июля, после чего вернутся в Украину, и 29 июля начнется новый сезон.

На собрании луганская команда проведет еще 4 спарринга, соперниками будут: 8 июля – Сталь (Польша), 11 июля – Земплин (Словакия), 17 июля – Гурник (Польша), 22 июля – Ружомберок (Словакия).

Товарищеский матч, 4 июля, Польша

Заря Луганск (Украина) – Ресовия Жешув (Польша) – 4:2

Голы: Русин, 17, 38, Алефиренко, 57, 69 – Горски, 34, Пиняшек, 87.