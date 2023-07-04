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Товарищеские матчи
Заря
04.07.2023 18:00 – FT 4 : 2
Ресовия
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Украина. Премьер лига
04 июля 2023, 20:35 | Обновлено 04 июля 2023, 20:48
1536
1

Дубли Русина и Алефиренко. Заря выиграла первый матч Лалатовича

Луганская команда взяла верх над клубом «Ресовия» из Польши со счетом 4:2

04 июля 2023, 20:35 | Обновлено 04 июля 2023, 20:48
1536
1
Дубли Русина и Алефиренко. Заря выиграла первый матч Лалатовича
ФК Заря Луганск

Луганская «Заря» провела первый матч во время летних учебно-тренировочных сборов в Польше.

Команда под руководством нового коуча Ненада Лалатовича готовится к началу нового сезона УПЛ и к еврокубкам.

4 июля в первой игре на собрании «Заря» одолела «Ресовию» из Польши со счетом 4:2. Дубли оформили Назарий Русин и Даниил Алефиренко.

Черно-белые проведут в Польше большую часть июля, после чего вернутся в Украину, и 29 июля начнется новый сезон.

На собрании луганская команда проведет еще 4 спарринга, соперниками будут: 8 июля – Сталь (Польша), 11 июля – Земплин (Словакия), 17 июля – Гурник (Польша), 22 июля – Ружомберок (Словакия).

Товарищеский матч, 4 июля, Польша

Заря Луганск (Украина) – Ресовия Жешув (Польша) – 4:2

Голы: Русин, 17, 38, Алефиренко, 57, 69 – Горски, 34, Пиняшек, 87.

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Заря Луганск Ресовия Жешув учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи Назарий Русин Ненад Лалатович Даниил Алефиренко
Источник Sport.ua
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