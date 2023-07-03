Украина. Премьер лига03 июля 2023, 11:53 |
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Заря – Ресовия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию контрольного матча
03 июля 2023, 11:53 |
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Луганская «Заря» во вторник начнет играть контрольные матчи на учебно-тренировочном сборе в Польше.
Первым соперником «Заря» на сборах станет клуб первого польского дивизиона «Ресовия» Жешув.
Встреча состоится 4 июля, начало в 18:00 по Киеву.
Заря – Ресовия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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