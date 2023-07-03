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Украина. Премьер лига
03 июля 2023, 11:53 |
127
0

Заря – Ресовия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию контрольного матча

03 июля 2023, 11:53 |
127
0
Заря – Ресовия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Заря Луганск

Луганская «Заря» во вторник начнет играть контрольные матчи на учебно-тренировочном сборе в Польше.

Первым соперником «Заря» на сборах станет клуб первого польского дивизиона «Ресовия» Жешув.

Встреча состоится 4 июля, начало в 18:00 по Киеву.

Заря – Ресовия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Ресовия Жешув чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига смотреть онлайн учебно-тренировочные сборы Заря Луганск контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
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