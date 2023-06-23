Заря определилась с соперниками на летнем сборе

Луганская «Заря» определилась с соперниками для товарищеских матчей в рамках предсезонной подготовки.

Бронзовые призеры прошлого чемпионата за июль проведут пять матчей.

Расписание контрольных матчей «Зари» на сборах в Польше

04.07. «Ресовия» – «Заря»

08.07. «Сталь» Мелец – «Заря»

11.07. «Заря» – «Земплин»

17.07. «Гурник» Ленчна – «Заря»

22.07. «Заря» – «Ружомберок»

Ранее сообщалось, что «Заря» вышла из отпуска, однако к новому сезону команда будет готовиться без наставника Патрика ван Леувена.