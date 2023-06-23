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  4. Заря определилась с соперниками на летнем сборе
Украина. Премьер лига
23 июня 2023, 11:45 |
354
0

Заря определилась с соперниками на летнем сборе

На сборах в Польше команда проведет 5 спаррингов

23 июня 2023, 11:45 |
354
0
Заря определилась с соперниками на летнем сборе
ФК Заря Луганск

Луганская «Заря» определилась с соперниками для товарищеских матчей в рамках предсезонной подготовки.

Бронзовые призеры прошлого чемпионата за июль проведут пять матчей.

Расписание контрольных матчей «Зари» на сборах в Польше

04.07. «Ресовия» – «Заря»
08.07. «Сталь» Мелец – «Заря»
11.07. «Заря» – «Земплин»
17.07. «Гурник» Ленчна – «Заря»
22.07. «Заря» – «Ружомберок»

Ранее сообщалось, что «Заря» вышла из отпуска, однако к новому сезону команда будет готовиться без наставника Патрика ван Леувена.

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Заря Луганск учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Ресовия Жешув Сталь Мелец Земплин Гурник Ленчна Ружомберок
Источник ФК Заря Луганск
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