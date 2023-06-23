Украина. Премьер лига23 июня 2023, 11:45 |
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Заря определилась с соперниками на летнем сборе
На сборах в Польше команда проведет 5 спаррингов
23 июня 2023, 11:45 |
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Луганская «Заря» определилась с соперниками для товарищеских матчей в рамках предсезонной подготовки.
Бронзовые призеры прошлого чемпионата за июль проведут пять матчей.
Расписание контрольных матчей «Зари» на сборах в Польше
04.07. «Ресовия» – «Заря»
08.07. «Сталь» Мелец – «Заря»
11.07. «Заря» – «Земплин»
17.07. «Гурник» Ленчна – «Заря»
22.07. «Заря» – «Ружомберок»
Ранее сообщалось, что «Заря» вышла из отпуска, однако к новому сезону команда будет готовиться без наставника Патрика ван Леувена.
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