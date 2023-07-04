Уимблдон04 июля 2023, 17:59 |
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Стартовые матчи Костюк и Калининой на Уимблдоне-2023 перенесены из-за дождя
Вероятно, украинки сыграют поединки 1/64 финала 5 июля
04 июля 2023, 17:59 |
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Матчи 1/64 финала Уимблдона с участием украинских теннисисток Марты Костюк (WTA 36) и Ангелины Калининой (WTA 26) не состоятся сегодня, 4 июля, как было запланировано.
Причина переноса – дождь.
Официально пока что не объявлено, на когда перенесены игры. Однако стоит предположить, что матчи будут сыграны завтра, 5 июля.
В первом раунде травяного мейджора Марта сыграет против 8-й сеяной Марии Саккари, а Калинина сразится против теннисистки из квалификации Джессики Бузас Манейро.
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