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Уимблдон
04 июля 2023, 17:59 |
176
0

Стартовые матчи Костюк и Калининой на Уимблдоне-2023 перенесены из-за дождя

Вероятно, украинки сыграют поединки 1/64 финала 5 июля

04 июля 2023, 17:59 |
176
0
Стартовые матчи Костюк и Калининой на Уимблдоне-2023 перенесены из-за дождя
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Матчи 1/64 финала Уимблдона с участием украинских теннисисток Марты Костюк (WTA 36) и Ангелины Калининой (WTA 26) не состоятся сегодня, 4 июля, как было запланировано.

Причина переноса – дождь.

Официально пока что не объявлено, на когда перенесены игры. Однако стоит предположить, что матчи будут сыграны завтра, 5 июля.

В первом раунде травяного мейджора Марта сыграет против 8-й сеяной Марии Саккари, а Калинина сразится против теннисистки из квалификации Джессики Бузас Манейро.

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Джессика Бузас Манейро Мария Саккари расписание Марта Костюк Ангелина Калинина Уимблдон-2023 перенос матча
Источник Sport.ua
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