Стартовые матчи Костюк и Калининой на Уимблдоне-2023 перенесены из-за дождя

Матчи 1/64 финала Уимблдона с участием украинских теннисисток Марты Костюк (WTA 36) и Ангелины Калининой (WTA 26) не состоятся сегодня, 4 июля, как было запланировано.

Причина переноса – дождь.

Официально пока что не объявлено, на когда перенесены игры. Однако стоит предположить, что матчи будут сыграны завтра, 5 июля.

В первом раунде травяного мейджора Марта сыграет против 8-й сеяной Марии Саккари, а Калинина сразится против теннисистки из квалификации Джессики Бузас Манейро.