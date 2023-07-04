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Украина. Премьер лига
04 июля 2023, 18:05 | Обновлено 04 июля 2023, 19:07
2163
10

ОФИЦИАЛЬНО. Грузинский клуб арендовал Цитаишвили у Динамо

Георгий продолжит карьеру в «Динамо» Батуми

04 июля 2023, 18:05 | Обновлено 04 июля 2023, 19:07
2163
10
ОФИЦИАЛЬНО. Грузинский клуб арендовал Цитаишвили у Динамо
Twitter. Георгий Цитаишвили

Грузинский футбольный клуб «Динамо» Батуми официально объявил об аренде 22-летнего полузащитника киевского «Динамо» Георгия Цитаишвили.

Аренда игрока рассчитана до конца сезона 2023/24.

В прошлой кампании Цитаишвили выступал за «Лех», где провел 24 матча, в которых отметился 1 голом и 2 ассистами.

Отметим, что соглашение с «бело-синими» у Цитаишвили действует до 30 июня 2025 года.

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Георгий Цитаишвили Динамо Киев аренда игрока трансферы трансферы УПЛ Динамо Батуми
Источник ФК Динамо Батуми
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Комментарии 10
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Gargantua
море, пляж, вино... похоже ему больше ничего особо и не надо
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+1
fitnes_sports066
Для Динамо -1 с тех кто с аренды вернулся. Очень хорошо.
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0
PUMA
Ото карьера после победы на молодёжном ЧМ!!!!
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0
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zzg77
Сильный выбрал клуб!
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-1
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Alexander Киев
Перейшов в Динамо здорової людини   Нехай щастить! Чергова втрата таланта для дінама Київ, в яке ніхто переходити не хоче
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-8
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