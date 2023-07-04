Украина. Премьер лига04 июля 2023, 18:05 | Обновлено 04 июля 2023, 19:07
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ОФИЦИАЛЬНО. Грузинский клуб арендовал Цитаишвили у Динамо
Георгий продолжит карьеру в «Динамо» Батуми
04 июля 2023, 18:05 | Обновлено 04 июля 2023, 19:07
2163
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Грузинский футбольный клуб «Динамо» Батуми официально объявил об аренде 22-летнего полузащитника киевского «Динамо» Георгия Цитаишвили.
Аренда игрока рассчитана до конца сезона 2023/24.
В прошлой кампании Цитаишвили выступал за «Лех», где провел 24 матча, в которых отметился 1 голом и 2 ассистами.
Отметим, что соглашение с «бело-синими» у Цитаишвили действует до 30 июня 2025 года.
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Комментарии 10
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море, пляж, вино... похоже ему больше ничего особо и не надо
Для Динамо -1 с тех кто с аренды вернулся. Очень хорошо.
Ото карьера после победы на молодёжном ЧМ!!!!
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Сильный выбрал клуб!
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