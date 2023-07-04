ОФИЦИАЛЬНО. Грузинский клуб арендовал Цитаишвили у Динамо

Грузинский футбольный клуб «Динамо» Батуми официально объявил об аренде 22-летнего полузащитника киевского «Динамо» Георгия Цитаишвили.

Аренда игрока рассчитана до конца сезона 2023/24.

В прошлой кампании Цитаишвили выступал за «Лех», где провел 24 матча, в которых отметился 1 голом и 2 ассистами.

Отметим, что соглашение с «бело-синими» у Цитаишвили действует до 30 июня 2025 года.