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Товарищеские матчи
Колос К
04.07.2023 17:00 – FT 2 : 4
Оболонь
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Украина. Премьер лига
04 июля 2023, 21:05 | Обновлено 04 июля 2023, 21:18
627
0

Большой камбэк. Оболонь вырвала победу у Колоса в товарищеском матче

После двух пропущенных голов пивовары сумели отгрузить сопернику 4 мяча

04 июля 2023, 21:05 | Обновлено 04 июля 2023, 21:18
627
0
Большой камбэк. Оболонь вырвала победу у Колоса в товарищеском матче
ФК Колос

Во вторник, 4 июля, «Колос» провел контрольный поединок против команды «Оболонь», которая вернулась в УПЛ в этом сезоне.

Команда из Ковалевки мощно начала игру и уже на 25-й минуте выигрывала 2:0. Сначала после углового отличился Ориховский, а затем ударом головой забил Диего после передачи Ильина. Оболонцы еще до перерыва сумели сравнять счет благодаря голам Краснопира и Слободяна (с пенальти).

После перерыва отличный момент у Колоса имел Владислав Велетень, который вышел один на один с голкипером соперников, однако пробил во вратаря. А вот «Оболонь» в конце игры дважды воспользовалась ошибками соперника в обороне. Голы забили Суханов (85 мин) и Чернов (90 мин).

В итоге «Оболонь» совершила камбэк и победила в товарищеском матче со счетом 4:2.

Товарищеский матч, Буча, 4 июля 2023

Колос (Ковалевка) – Оболонь (Киев) – 2:4

Голы: Ориховский, 18, Диего, 25 – Краснопир, 36, Слободян, 40 (пен), Суханов, 85, Чернов, 90.

Колос (первый тайм): Волынец, Бондаренко, Бурда, Криворучко, Милько (кап), Ориховский, Цуриков, Диего, Ильин, Гусол, Салабай.

Колос (второй тайм): Маханьков, Гончаренко, Золотов, Емец, Мякушко, Демченко, Богданов (кап), Болбат, игрок на просмотре, Велетень, Безбородько.

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Источник Sport.ua
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