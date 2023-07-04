Большой камбэк. Оболонь вырвала победу у Колоса в товарищеском матче
После двух пропущенных голов пивовары сумели отгрузить сопернику 4 мяча
Во вторник, 4 июля, «Колос» провел контрольный поединок против команды «Оболонь», которая вернулась в УПЛ в этом сезоне.
Команда из Ковалевки мощно начала игру и уже на 25-й минуте выигрывала 2:0. Сначала после углового отличился Ориховский, а затем ударом головой забил Диего после передачи Ильина. Оболонцы еще до перерыва сумели сравнять счет благодаря голам Краснопира и Слободяна (с пенальти).
После перерыва отличный момент у Колоса имел Владислав Велетень, который вышел один на один с голкипером соперников, однако пробил во вратаря. А вот «Оболонь» в конце игры дважды воспользовалась ошибками соперника в обороне. Голы забили Суханов (85 мин) и Чернов (90 мин).
В итоге «Оболонь» совершила камбэк и победила в товарищеском матче со счетом 4:2.
Товарищеский матч, Буча, 4 июля 2023
Колос (Ковалевка) – Оболонь (Киев) – 2:4
Голы: Ориховский, 18, Диего, 25 – Краснопир, 36, Слободян, 40 (пен), Суханов, 85, Чернов, 90.
Колос (первый тайм): Волынец, Бондаренко, Бурда, Криворучко, Милько (кап), Ориховский, Цуриков, Диего, Ильин, Гусол, Салабай.
Колос (второй тайм): Маханьков, Гончаренко, Золотов, Емец, Мякушко, Демченко, Богданов (кап), Болбат, игрок на просмотре, Велетень, Безбородько.
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