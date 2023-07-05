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Колос К
04.07.2023 17:00 – FT 2 : 4
Оболонь
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Украина. Премьер лига
05 июля 2023, 16:23 | Обновлено 05 июля 2023, 16:34
357
0

Оболонь – Колос – 4:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

05 июля 2023, 16:23 | Обновлено 05 июля 2023, 16:34
357
0
Оболонь – Колос – 4:2. Видео голов и обзор матча
ФК Оболонь

В рамках подготовки к новому сезону УПЛ киевская «Оболонь» в товарищеском матче, проведенном в Буче, выиграла у «Колоса» из Ковалевки со счетом 4:2.

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Источник Sport.ua
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