Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига05 июля 2023, 16:23 | Обновлено 05 июля 2023, 16:34
357
0
Оболонь – Колос – 4:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
05 июля 2023, 16:23 | Обновлено 05 июля 2023, 16:34
357
0
В рамках подготовки к новому сезону УПЛ киевская «Оболонь» в товарищеском матче, проведенном в Буче, выиграла у «Колоса» из Ковалевки со счетом 4:2.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 июля 2023, 13:50 14
5 июля во Львове состоится судебное заседание по делу Юрия Записоцкого
Футбол | 05 июля 2023, 17:30 0
Хавбек готов ехать на Игры
Футбол | 05.07.2023, 13:20
Футбол | 05.07.2023, 05:10
Футбол | 05.07.2023, 12:03
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.07.2023, 21:06 3
04.07.2023, 19:55 1
04.07.2023, 12:59 16
04.07.2023, 04:55 7
03.07.2023, 16:46 20
04.07.2023, 13:47 5
04.07.2023, 23:23
03.07.2023, 21:47 14