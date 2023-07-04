Источник: Полесье подписало звезду молодежной сборной Украины

Новичок УПЛ «Полесье» согласовал предварительный контракт с вингером «Днепра-1» и молодежной сборной Украины U-21 Александром Назаренко. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Назаренко перейдет в «Полесье» в статусе свободного агента 1 января 2024 года, сразу после того, как истечет его контракт с «Днепром-1». В прошлом сезоне 23-летний вингер отличился 1 голом и 4 ассистами в 31 матче за «Днепр-1» во всех турнирах.

Вчера «Полесье» подписано Вячеслава Танковского.