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  4. Источник: Полесье подписало звезду молодежной сборной Украины
Украина. Премьер лига
04 июля 2023, 14:41 |
4201
9

Источник: Полесье подписало звезду молодежной сборной Украины

Александр Назаренко перейдет в клуб в январе

04 июля 2023, 14:41 |
4201
9
Источник: Полесье подписало звезду молодежной сборной Украины
УАФ. Александр Назаренко

Новичок УПЛ «Полесье» согласовал предварительный контракт с вингером «Днепра-1» и молодежной сборной Украины U-21 Александром Назаренко. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Назаренко перейдет в «Полесье» в статусе свободного агента 1 января 2024 года, сразу после того, как истечет его контракт с «Днепром-1». В прошлом сезоне 23-летний вингер отличился 1 голом и 4 ассистами в 31 матче за «Днепр-1» во всех турнирах.

Вчера «Полесье» подписано Вячеслава Танковского.

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Александр Назаренко Полесье Житомир Днепр-1 трансферы трансферы УПЛ свободный агент ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 9
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avk2307
До 1 января 2024 еще все поменяется .Та то таке
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+3
Vitaliy Konokrad
а нащо дніпро-1 підписує контракти, котрі завершуються посеред сезону УПЛ?
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+3
avk2307
Узгодив і підписав то дві різні речі.
Мудрик узгодив контракт з Арсеналом, а підписав з Челсі. 
У Назаренка зараз десь те ж саме. Узгодив з Поліссям, а ще може подовжити з Дніпром або  з ким іншим підписати.
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+1
Gargantua
весной он был не нужен, были планы отдать его в Александрию. Потому и контракт не продляли. 
а в молодежке блеснул и стало уже поздно, набежали желающие.
Ответить
+1
VBOLYUVALNIK
Ну якщо так, то думаю що Дніпро це даремно зробив, молодий перспективний гравець і ось так вільним агентом...
Ответить
+1
ВИКТОР АНДРУЩИК
Це вже обнадіює,невже?
Ответить
0
Batya
ого
Ответить
0
potemkin78
зная трансферную политику Днепра - не верю
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-2
Умник
Зірка тільки з Кропівницького, а це гравець просто Сашка Назаренко.
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-3
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