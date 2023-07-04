Украина. Премьер лига04 июля 2023, 14:41 |
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Источник: Полесье подписало звезду молодежной сборной Украины
Александр Назаренко перейдет в клуб в январе
04 июля 2023, 14:41 |
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Новичок УПЛ «Полесье» согласовал предварительный контракт с вингером «Днепра-1» и молодежной сборной Украины U-21 Александром Назаренко. Об этом сообщает ТаТоТаке.
Назаренко перейдет в «Полесье» в статусе свободного агента 1 января 2024 года, сразу после того, как истечет его контракт с «Днепром-1». В прошлом сезоне 23-летний вингер отличился 1 голом и 4 ассистами в 31 матче за «Днепр-1» во всех турнирах.
Вчера «Полесье» подписано Вячеслава Танковского.
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Мудрик узгодив контракт з Арсеналом, а підписав з Челсі.
У Назаренка зараз десь те ж саме. Узгодив з Поліссям, а ще може подовжити з Дніпром або з ким іншим підписати.
а в молодежке блеснул и стало уже поздно, набежали желающие.